Hartha/Leisnig/Waldheim

Schmuck, Münzen, Armbanduhren, diverse technische Geräte und Briefmarkensammlungen – all das und noch mehr riss sich im vergangen Jahr ein Einbrecher auf einer gut halbjährigen Diebestour durch Hartha, Leisnig und Waldheim unter den Nagel. Im Dezember vergangenen Jahres erwischte die Polizei den 47-Jährigen auf frischer Tat in Leisnig. Seitdem sitzt der Mann in Haft.

„Im Zuge der Ermittlungen wurden verschiedene Gegenstände, die mutmaßlich aus den Einbrüchen stammten, sichergestellt“, informiert die Polizei nun. Doch nicht in jedem Fall kann das Diebesgut auch einem konkreten Einbruch zugeordnet werden. Die Beute wird derzeit im Polizeistandort Leisnig an der Würkertstraße 10 gelagert. „Von Einbrüchen im erwähnten Tatzeitraum Betroffene können dieses bis einschließlich zum 14. Juni 2019 im Polizeistandort in Augenschein nehmen“, so die Beamten.

Möglich ist das zu den Sprechzeiten immer Dienstags von 16 bis 18 Uhr und Donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Einer vorherigen Anmeldung bedarf es nicht, jedoch empfiehlt es sich – sofern vorhanden – den jeweiligen Eigentumsnachweis zum entsprechenden Gegenstand mitzubringen. „Über die Herausgabe von wiedererkanntem, mutmaßlichem Diebesgut klären die Bürgerpolizisten am Standort Leisnig auf“, so die Polizei weiter.

Von ap/DAZ