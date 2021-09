Nach langer Corona-Zwangspause: Hartha feiert wieder

Hartha

Es ist schon lange her, dass die Harthaer mal wieder so richtig feiern konnten. Zweimal schon musste das Brunnenfest ausfallen, genauso wie der Weihnachtsmarkt. Diesmal aber soll es klappen: Am Wochenende vom 24. bis 26. September feiert Hartha ein Herbstfest auf dem Schützenplatz. Ein großes Festzelt wird dafür aufgebaut, ringsherum gastieren Schaustellerbetriebe. Über das ganze Wochenende verteilt bekommen die Besucher Live-Musik auf die Ohren. Organisiert wird das Herbstfest von Michael Köhler. Der Event-Gastronom, der zuletzt das Leisniger Altstadtfest veranstaltete und beim Kartoffelfest in Ostrau mitwirkte, lädt nun die Harthaer zum Feiern ein.

Eröffnet wird das dreitägige Herbstfest am Freitagabend, 18 Uhr, vom DJ-Duo Hinz & Kunz. Das macht auch am Samstagnachmittag, 13 Uhr, den Anfang. Mit dabei sind an diesem Tag auch die Tanzperlen des Zschopautales und Franziska Franz mit ihrer Bauchtanzshow. Die Oschatzer Band „Die Unkomplizierten“ bringen Ost- und Deutschrock auf die Bühne, der Rochlitzer Musiker Bernd Birbils spielt ab 21 Uhr mit seiner Band auf dem Harthaer Schützenplatz. Den Abschluss des Veranstaltungswochenendes markiert die Small Town Big-Band Döbeln, die seit 35 Jahren satte Bläsersounds, Swing, Jazz, Funk, Soul und Rock spielen. Sie stehen am Sonntag ab 11 Uhr auf der Bühne.

Der Eintritt am gesamten Wochenende ist frei. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird allerdings der Zutritt begrenzt. Bei 999 Besuchern ist Schluss. Zudem gelten zu jeder Zeit die AHA-Regeln. Das heißt: Abstand muss gehalten, die Hygieneregeln befolgt und eine Maske getragen werden, wo sich der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht einhalten lässt.

Von DAZ