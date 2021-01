Leisnig

Einen Runden Tisch gab es am Donnerstag zur geschlossenen Geburtshilfe der Heliosklinik Leisnig. Zehn Kommunalpolitiker aus Leisnig und des Landkreises Mittelsachsen trafen sich mit Vertretern des Krankenhauses. Anliegen der Politik war eigentlich, dass die Entscheidung zur Schließung der Geburtenstation noch einmal überdacht wird. Das sieht nach der Runde allerdings nicht so aus. Das Gesprächsergebnis wird von beiden Seiten sehr unterschiedlich interpretiert.

Virtueller runder Tisch

„Unser Netzwerk zwischen Leisnig und Schkeuditz lebt“, betont Prof. Sebastian Heumüller, Regionalgeschäftsführer der Helios Region Ost und bezieht sich dabei auf das neue Helios Netzwerk Geburtshilfe. „Dies schließt die Verlagerung des stationären geburtshilflichen Angebots nach Schkeuditz ein. In Leisnig wird es zukünftig ein breites geburtshilfliches Serviceangebot zur Vor- und Nachbetreuung Schwangerer geben, jedoch keine Entbindungen mehr“, erklärt Heumüller.

Der runde Tisch mit Vertretern der Städte Leisnig und Döbeln, des Landkreises Mittelsachsen, der Bundes- und Landesebene habe Corona-bedingt virtuell stattgefunden. Helios stellte die Leistungen seines Netzwerks Geburtshilfe vor, das zum Jahresbeginn ins Leben gerufen wurde. Diskutiert worden sei darüber hinaus über die Perspektiven des Klinikstandortes im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, die in Leisnig durch Kooperationen mit dem Herzzentrum Leipzig und dem Leipziger Universitätsklinikum gestärkt werden soll, wie es in einer Mitteilung des Klinikums heißt.

Geburt in Schkeuditz

Das erklärte gemeinsame Ziel der Helios Klinik Leisnig sowie der politischen Entscheidungsträger im Zuge des runden Tisches sei es, sich weiterhin für eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung in der Region stark zu machen, um eine umfassende wohnortnahe Betreuung für Jung und Alt zu sichern. So stellt es zumindest die Klinik-Seite dar.

Bereits seit einiger Zeit kooperiere die Helios Klinik Leisnig mit der Geburtshilfe in Schkeuditz. „Wir wissen um die Umstände der Verlagerung der Geburtsmedizin und tun unser Bestes, auch nach wie vor vollumfänglich für unsere Schwangeren da zu sein. Daher freue ich mich, dass wir mit der Helios Klinik Schkeuditz einen verlässlichen Partner an der Seite haben und das Helios Netzwerk Geburtshilfe nutzen können“, erklärt Dr. René Schwarz, Ärztlicher Direktor der Helios Klinik Leisnig. Es ermögliche, Schwangere auch vor und nach der Geburt in Leisnig zu betreuen. Schwarz weiter: „Bereits seit April 2019 ist Chefarzt Dr. Yemenie Aschalew an beiden Standorten tätig und trägt so zu einer optimalen Vernetzung bei.“ Die Geburt finde in der Schkeuditzer Klinik statt. Im Netzwerk Geburtshilfe sei ein Hebammenstützpunkt in Leisnig mit vielen Beratungs- und Serviceangeboten sowie eine Hebammenpraxis zur Geburtsvorbereitung und -nachbetreuung geplant. Prof. Sebastian Heumüller: „Die Hebammen sind an beiden Standorten aktiv, kümmern sich im Vorfeld in Leisnig um die Schwangeren und sind auch bei der Entbindung in Schkeuditz an ihrer Seite.“

Offen und konstruktiv

Hintergrund dieser Entscheidung sei der anhaltende Fachärztemangel in diesem Bereich in Leisnig, der sich trotz intensiver Bemühungen nicht dauerhaft lösen ließ. Das führe dazu, dass die Helios Klinik Leisnig eine dauerhafte qualifizierte stationäre Betreuung werdender Mütter nicht aufrechterhalten kann.

„Im Helios Netzwerk Geburtshilfe setzen wir auf ein Angebot, das eine sichere, komfortable Entbindung in Schkeuditz ermöglicht“, so der Regionalgeschäftsführer. Dies habe man im Gespräch deutlich gemacht. Heumüller: „Die Beratungen verliefen sehr offen und konstruktiv. Bei allem Bedauern für die Situation haben wir auch Verständnis für die Entscheidung erhalten. Gleichzeitig wird es in Kürze einen gemeinsamen Termin geben, indem weitere Optionen besprochen werden.“

Stadt Leisnig fordert Lösungen

Sicher treffe der Personalmangel ländlich gelegene Häuser besonders, daran hat auch Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) keine Zweifel. Und doch: „Es sind bisher nicht alle Möglichkeiten der Personalgewinnung für Frauen- und Kinderärzte ausgeschöpft“, teilt das Stadtoberhaupt mit. „Der sehr schnelle Wechsel des Fachpersonals am Krankenhaus ist ein Teil des Problems. Eine deutlich frühere Abstimmung mit den politisch Verantwortlichen ist nötig, bevor es zu Schließungen kommt.“ Nicht nur die Politiker, auch die Bevölkerung wurden vor vollendete Tatsachen gestellt.

„Eine Entbindung in Schkeuditz ist für die Region Mittelsachsen keine Lösung“, betont Tobias Goth. „Nach Schließung der Geburtshilfe in Rochlitz und Oschatz ist die Möglichkeit zur Entbindung in unserer Region unverzichtbar.“ Der Leisniger Bürgermeister befürchtet, dass nach der Geburtshilfe auch die Kinderklinik sowie die gesamte Gynäkologie mittelfristig in Gefahr gerät. Tobias Goth fordert, dass in einem ersten Schritt zunächst die Kündigungen der noch angestellten Hebammen rückgängig gemacht werden, „um eine Wiedereröffnung nicht von vorn herein unmöglich zu machen.“ Mit einem Appell richtet er sich an die Verantwortlichen: „Wir erwarten vom Helios Konzern Lösungen und nicht schöne Worte!“

Landrat: „Kein Konsens“

„Wir hatten gestern unter Einbeziehung einer Vielzahl politischer Verantwortungsträger aus der Region sowie von Bund und Land ein ausführliches Gespräch mit dem zuständigen Bevollmächtigten des Konzerns und sind so auseinander gegangen, dass wir uns kurzfristig in Leisnig treffen und Lösungsmöglichkeiten für den Erhalt der Geburtenstation suchen wollen – sprich: wir möchten hier gemeinsam Wege finden und an einem Strang ziehen. Die Aussage, dass wir einen Konsens erreicht und Verständnis gezeigt haben, entspricht nicht dem Inhalt des gestrigen Gesprächs“, erklärt Landrat Matthias Damm ( CDU). „Ich bin überrascht von dieser Aussage in der Pressemitteilung von Helios, weil sie nicht das Gesprächsergebnis widerspiegelt. Und bin enttäuscht über diese Entwicklung. Natürlich ist es schwierig, geeignetes Personal zu finden. Das ist uns bewusst. Daher war es der Wille der Region und für die Region Lösungen zu entwickeln. Wir setzen noch immer auf das kurzfristig geplante Gespräch zur Erörterung von weiteren Optionen und Lösungsvarianten“, so Damm weiter.

Profitabilität im Vordergrund

Vertreter der Partei Die Linke reagieren kritisch: „Der Fachkräftemangel, wie von der Klinik als einer der Gründe für die Schließung benannt, wirkt vorgeschoben. Engagement in der Hebammenausbildung, personeller oder finanzieller Natur, wurde seit langem versäumt“, erklärt die Leisniger Stadträtin Elgine Tur de la Cruz. Laut Gynäkologen in ärztlichen Fachzeitschriften lasse sich die Rentabilität bei weniger als 1 200 Geburten jährlich auf einer Entbindungsstation nach wirtschaftlichen Parametern in Frage stellen (laut DRG System). Tur de la Cruz: „Wie so oft in unserer Gesellschaft steht also auch hier die Profitabilität im Vordergrund. Die Notwendigkeit einer solchen Station in Leisnig steht für mich nicht zur Debatte.“ Die Stadträtin appelliert an die Entscheidungsträger der Helios -Gruppe, im Sinne der jüngsten Bürger und Bürgerinnen zu handeln.

Beispiellose Zumutung

„Die Region rund um Leisnig und Döbeln benötigt eine eigene Entbindungsstation. Die Fahrt nach Schkeuditz ist eine beispiellose Zumutung, immerhin reden wir von einer Strecke von circa 70 Kilometern“, erklärt Marika Tändler-Walenta, Landtagsabgeordnete der Linken. Sie fragt: „Was passiert bei Staus, oder wenn es doch schneller gehen muss? Auf diese Frage fehlt von den Entscheidungsträgern eine Antwort.“ Vielleicht ließe sich statt einer reinen Entbindungsstation auch eine Hybrid-Lösung finden, bringt Tändler-Walenta ins Spiel. Eine andere Variante wäre aus Sicht der Politikerin, die Entbindungsstation an eine andere Station anbinden, wenn die Auslastung nicht an den Kapazitätsgrenzen liegt. „Der Wegfall der Entbindungsstation muss verhindert werden“, so Tändler-Walenta, die selbst in der Leisniger Klinik zur Welt kam.

