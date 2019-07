Ostrau

Von wegen Sommerpause: In der Ostrauer Verwaltung ist derzeit einiges los, um die konstituierende Gemeinderatssitzung am 6. August (19.30 Uhr, Kulturschule Schrebitz) vorzubereiten.

Eine besonders gute Nachricht konnte Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) dabei schon vorab verkünden: „Wir gehen jetzt in die Ausschreibung des Ausbaus des Radwegs zwischen Jahna und Pulsitz. Dafür haben wir nun endlich die Fördermittelzusage bekommen“, sagte er der DAZ.

Langwierige Verhandlungen

„Endlich“ ist da wohl der richtige Begriff. Mehr als zwei Jahre wartet die Kommune bereits auf den Förderbescheid nach Kreisstraßenbaurichtlinie Teil A. Das lag auch daran, dass Behörden wie der Naturschutz beim Landkreis oder die Landestalsperrenverwaltung bei der Planung ein Wörtchen mitzureden hatten. Langwierig gestalteten sich die Verhandlungen.

Seit Herbst 2017 war es zumindest öffentlich um das Projekt ruhig geworden. Bei 90 Prozent Förderquote hat sich jedoch das Warten gelohnt.

Mehr als 200.000 Euro Kosten

Denn der Bau des rund zweieinhalb Kilometer langen Teilstücks des Jahnatalweges, wie er offiziell heißt, kostet inklusive Planungsleistung etwas mehr als 200.000 Euro. Rund 21.000 Euro wird die Kommune davon tragen müssen.

Für Bürgermeister Schilling gehe es nun darum, den Bau möglichst schnell in die Startlöcher zu bringen. „Die Ausschreibung ist erfolgt, aber wir werden bis zur Ratssitzung noch keine geprüften Angebote zur Vergabe vorliegen haben“, erklärt er.

Bürgermeister will per Eilentscheid Auftrag vergeben

Darum will er den Räten zumindest die ungeprüften Angebotseingänge vorlegen, damit diese eine Idee der tatsächlichen Kosten bekommen. Sollten diese in die Richtige Richtung – also möglichst nicht deutlich nach oben – gehen, will Schilling sich von den Räten das Recht übertragen lassen, den Auftrag per Eilentscheidung auszulösen, sobald die Ausschreibung ordnungsgemäß beendet ist.

Das ergibt bautechnisch Sinn, da die Verwaltung ansonsten bis zur folgenden Ratssitzung am 10. September warten müsste bis zur Vergabe. Dadurch gingen geschätzte drei Wochen Bauzeit verloren.

Baustart bis Oktober möglich

Diese wiederum könnten entscheidend sein, um den Radweg noch vor dem Winter gebaut zu bekommen. Das Kalkül der Kommune lautet: Vergabe des Auftrags Mitte bis Ende August, dann die vorgeschriebenen Ablehnungsfristen wahren und ein Baustart spätestens im Oktober.

Das Einbringen der sandgeschlämmten Schotterdecke dürfte dann vor dem ersten Frost zu schaffen sein. „Wir haben nicht das Gefühl, dass die Straßenbaufirmen bis unters Dach voll sind mit Aufträgen“, zeigte sich Schilling optimistisch.

Von Sebastian Fink