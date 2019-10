Döbeln

Zu einer Türnotöffnung ist Döbelns Feuerwehr am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr ausgerückt. Ein Mann hatte sich Sorgen um seine Nachbarin gemacht, weil die ihre Tür nicht öffnete. Mit drei Fahrzeugen machten sich zwölf Kameraden nach dem Notruf auf den Weg in die Lommatzscher Straße. Dort angekommen, konnte die Feuerwehr wieder abrücken, wie Wehrleiter Thomas Harnisch informierte. Die Polizei war bereits vor Ort und hatte ermittelt, dass sich die Frau schon in einem Krankenhaus befand.

Von ME