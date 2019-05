Geringswalde/Döbeln

Er soll 2017 mit einem Plastikrohr zugeschlagen haben, weswegen der Geschädigte seinem erlernten Beruf nicht mehr nachgehen könne und heute noch über Schmerzen klagt. Das ist das Resultat aus einem Nachbarschaftsstreit in Geringswalde.

Die Gerichtsverhandlung in Döbeln, die am Donnerstag stattfand, verzögerte sich. Die Anwältin des Angeklagten fehlte. Wie sich nach einigen Minuten herausstellte hatte der Angeklagte den Mandatsvertrag zuvor aufgelöst, sodass er sich nun selbst verteidigen musste. Bevor Richterin Karin Fahlberg die Verhandlung eröffnete, diskutierte der Mann mit der Richterin. Er habe keine Einsicht in die Akten gehabt und seine Nachbarn beschuldigten ihn fälschlicherweise.

Sturm lässt Scheune einkrachen

Durch einen Sturm war die Scheune auf seinem Grundstück in Geringswalde eingekracht. Ein großer Teil der Trümmer fiel dadurch in den Garten des benachbarten Paares. Sie sollen ihm Briefe geschrieben haben mit der Bitte, dass er die Überreste wegräume. Davon soll der 59-Jährige nichts mitbekommen haben. Er konnte die Teile der Scheune nicht beseitigen, da er noch auf den Versicherungsmakler wartete. „Im Winter hätten die doch sowieso nicht im Garten gesessen“, so der Angeklagte. Nach zwei Monaten Warten, habe es ihnen gereicht. „Ich habe meine Freunde darum gebeten, mir dabei zu helfen, die Scheune auf sein Grundstück zu schaffen“, erzählte der Nachbar. Unter den Freunden ist auch der Geschädigte gewesen.

Nachdem sich die Nachbarn und Freunde beratschlagt hatten, sollen sie ans Werk gegangen sein. Der Geschädigte stand dabei auf dem Haufen der Überreste. Der Angeklagte sah dies durch sein Fenster und schrie die Leute auf dem anderen Grundstück an, sie sollen alles liegen lassen. Nachdem sich niemand rührte, habe er die Polizei gerufen. Aus der Sicht des Angeklagten sei er rüber gegangen, um dem Schaffen ein Ende zu setzen. Dabei sollen der Nachbar und dessen Freunde ihn an Füßen und Händen gepackt haben.

Aus der Sicht der drei Zeugen sei der Angeklagte hingegen mit einem Plastikrohr auf den Geschädigten losgegangen. Er habe ihm auf Schulter und Handgelenk geschlagen. Dabei standen beide wohl auf dem Haufen der Scheunenreste und verloren das Gleichgewicht. Sie fielen, warfen dabei noch den Nachbarn um und es soll zu einem Gerangel gekommen sein. Die Polizei, ursprünglich gerufen vom Angeklagten, traf ein und löste die Szene auf. Der Geschädigte trug ein schwer geschwollenes Schultergelenk und eine Verletzung am Handgelenk davon.

Geldstrafe für den Angeklagten

Staatsanwältin Angelika Rickert plädierte auf eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen á zehn Euro. „Ich kann nichts Gutes über beide Seiten sagen“, erklärte sie. Sie nahm einen minder schweren Fall der gefährlichen Körperverletzung an. Rickert zeigte Verständnis für beide Seiten – die Nachbarn, die die Scheunenreste wegräumen wollten und den Angeklagten, der nicht wollte, dass die Teile angefasst werden. Es habe kein ärztliches Attest des Geschädigten gegeben, sodass man nicht wüsste, ob die Verletzungen von den Schlägen kamen oder von dem Gerangel.

Richterin Fahlberg folgte dem Plädoyer der Staatsanwältin und verurteilte den Angeklagten dementsprechend. Wegen des minder schweren Falls konnte die Strafe unter den sechs Monaten Haft bleiben, die das Gesetz normalerweise für gefährlicher Körperverletzung vorsieht. „Sie sind Nachbarn. Sie machen sich das Leben unnötig zur Hölle“, sagte sie. Der Angklagte habe 20 Vorstrafen, wodurch er normalerweise eine höhere Strafe erhalten würde. Hinzu komme die Schwere der Tat. Dennoch hoffe Fahlberg, dass er so seinen Frieden finde. Der Angeklagte rechtfertigte sich daraufhin aufs Neue.

Von Nicole Grziwa