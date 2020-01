Leisnigs Eselbrunnenwasser: Woher kommt es, ist es trinkbar?

Leisnig

Manche Leisniger erinnern sich noch daran: Wenn sie als Kinder am Schlossberg waren, hielten sie ihre Hände unter den Wasserstrahl am Eselbrunnen und nahmen einen kräftigen Schluck. Immerhin, so schönes sprudelndes Wasser unter freiem Himmel zu schöpfen und zu trinken, das hat was.

Leisniger uneinig

Seitdem die Straße am Schlossberg frisch saniert freigegeben ist, macht der Eselbrunnen wieder richtig was her. Das Umfeld ist schmuck gepflastert, das Relief aus Porphyrstein aufgearbeitet, das Motiv gut erkennbar: Ein paar Eselchen buckeln ihre Last zur Stadt hinauf. Jetzt fragen sich die Leisniger: Woher kommt das Wasser, welches in das kleine Becken unter dem Steinrelief sprudelt? Es herrscht Uneinigkeit.

Burg, Quellwasser oder Leitung

Manche meinen, es handelt sich um Quellwasser. Wobei das so hoch auf dem Berge kaum möglich sei. Andere behaupten, der Brunnen sei an das Leitungsnetz angeschlossen. Zudem ist die Variante im Umlauf, das Wasser komme von der Burg.

Tiere wissen so etwas instinktiv

Des Rätsels Lösung kommt nahe, wer sich erinnert an den Tag, als die Straße vom Schlossberg nach ihrer Sanierung feierlich frei gegeben wurde. Daran waren die zwei Esel Casandra und Hugo beteiligt.

Wer selber einen Hund oder eine Katze hält, beobachtete vielleicht schon das Phänomen: Die Vierbeiner können zu Hause einen noch so schönen Napf mit frischem Wasser hingestellt bekommen – finden sie in Feld und Flur eine Wasserstelle, trinken sie daraus. Aufbereitetes Leitungswasser schmeckt den Vierbeinern weniger gut, in der Natur vorgefundenes hingegen um so mehr.

Die zwei ersten trinken in tiefen Zügen

So verraten dann auch Cassandra und Hugo: Bei dem Wasser im Eselbrunnen kann es sich nur um unbehandeltes Wasser handeln. Die Huftiere machten sich sofort darüber her, tranken in tiefen Zügen. Doch woher kommt das Wasser?

Aus der Trinkwasserleitung also schon mal nicht. Von der Burg auch nicht. Leisnigs Bauamtsleiter Thomas Schröder kann das Rätsel lösen: Am steilen Hang, einige Meter über der heutigen Brunnenfassung, existiert eine Zisterne. Diese speist sich aus Dränage-Wasser, schlicht und einfach Regen- beziehungsweise Oberflächenwasser.

Oberhalb vom Eselbrunnen, von der Straße aus nicht direkt einsehbar, gibt es eine Zisterne. Sie befindet sich in der Obhut der Stadt. Quelle: Steffi Robak

Die Zisterne befindet sich in kommunaler Verantwortung. Ein Anwohner hat ein Auge darauf. Der Eigendruck in der Zisterne presst das Wasser in eine Röhre, welche zum Eselbrunnen führt. Wer also von dort trinkt, könnte auch aus der Pfütze trinken. Die Eselchen hat es jedenfalls gefreut, vor hunderten Jahren sowie auch heute. Der Eselbrunnen ist nicht irgendein zur Stadtgestaltung angelegter Brunnen. Stadthistorisch hat er eine Bedeutung, wie Renate und Dietrich Simon aus dem Geschichts- und Heimatverein in Erfahrung brachten.

Erst die Menschen, dann die Esel

Entstanden ist er im Zusammenhang mit der als Transportweg genutzten dortigen Straße. Diese fungierte als Zugang zur Stadt aus Richtung Nordosten, vom früheren Leisnig, heute Alt-Leisnig, direkt an der Mulde. Dorthin hatten sich die Leisniger aus dem heutigen Alt-Leisnig zurück gezogen, unter anderem um sich vor Hochwasser und unliebsamen Auseinandersetzungen zu schützen.

Erste gepflasterte Straße der Stadt

Die Stadtväter beschlossen 1774, dass diese Straße den Schlossberg hinauf pflastern zu lassen. Handelswaren, auch das ab 1272 in der Niedermühle und ab 1498 in der Obermühle gemahlene Mehl, wurden mithilfe der Esel hinauf in die Stadt gebracht. Die Kommune, und nicht die Burgherren, unterhielt zu diesem Zweck eine Herde von bis zu 30 Eseln. Entlang dieser Straße hatte es in früheren Tagen fest installierte Tröge gegeben, für Trinkwasser für die Esel.

Zeitzeugnis der Stadtgeschichte

Der Eselbrunnen hat seine Bezeichnung also nicht nur, weil darauf Esel abgebildet sind. Sondern die Bezeichnung geht auf diese für die damaligen Städter sehr wichtige Funktion zurück. Man kann den Eselbrunnen als konkretes und deutlich sichtbares Zeitzeugnis früher Stadtgeschichte betrachten, wie nur noch wenige andere in der Erinnerung der Leisniger präsent sind.

Zusammen mit dem Brunnen auf dem Burghof, mutmaßlich aus dem 12. Jahrhundert, gehört der Eselbrunnen zu den ganz alten Wasserfassungen. Die heutige Gestaltung mit dem Porphyrrelief erhielt der Brunnen im Jahr 1938.

Von Steffi Robak