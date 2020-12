Nachjustieren bei Döbelns Kindergärten

Döbeln

An ihrer Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten muss die Stadt Döbeln in den nächsten drei Jahren etwas nachjustieren. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend bei seiner öffentlichen Ratssitzung im Volkshaus auf dem Tisch.

Anhand der aktuellen Geburtenzahlen und einer Prognose, wie viele Kinder im Durchschnitt tatsächlich einen Platz in der Krippe, im Kindergarten oder Hort in Anspruch nehmen, hat die Verwaltung einen Beschlussvorschlag erarbeitet. Demnach werden im Jahr 2021/22 im Bereich der Kindergärten im gesamten Stadtgebiet 49 Plätze mehr benötigt. Das Problem will die Verwaltung lösen, in dem sie in den größeren städtischen Kindertagesstätten Plätze hin und her schiebt. Denn in den Einrichtungen gibt es nach den Prognosen im nächsten Jahr einen Puffer von 84 Plätzen. So werden innerhalb mehrerer Einrichtungen und deren jeweiligen Personalplanung 49 Krippenplätze in den Kindergartenbereich verschoben. Auch in den Horten gibt es Verschiebungen.

Die Planung besagt, dass in Döbeln im nächsten Jahr 303 Plätze für Kinder im Krippenalter (0 bis 3 Jahre) gebraucht werden 357 Krippenplätze gibt es derzeit insgesamt. Im Bereich Hort (Schüler der Klassen 1 bis 4) werden aktuell 788 Betreuungsplätze vorgehalten. 799 werden im Hort im Jahr 2021/22 gebraucht. Für Kindergartenkinder von drei bis sieben Jahren stehen aktuell 785 Plätze bereit. Nach den Planungen der geborenen und der bereits in den Einrichtungen betreuten Kinder werden aber ab nächstem Jahr 834 Kindergartenplätze benötigt.

„Zum Glück können wir in unseren größeren städtischen Einrichtungen diesen Bedarf nach wie vor gut darstellen“, sagt Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser. 2022/23 soll sich am Bedarf nach den aktuellen Prognosen nicht viel ändern. Dann werden 352 Krippenplätze, 785 Kindergartenplätze und 799 Hortplätze vorgehalten.

In den vergangenen Jahren registrierte man in Döbeln jedes Jahr zwischen 160 und 180 Geburten. Die Zahl überschritt in einigen Jahrgängen aber auch mal die 200-er Marke. So rechnet die Stadt Döbeln 2021/22 mit 1873 Kindern, die Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben. 2022/23 werden es 1830 anspruchsberechtigte Kinder sein.

19 Kindereinrichtungen und eine Tagesmutter gibt es in Döbeln und den Ortsteilen. Sieben Einrichtungen sind in Freier Trägerschaft, elf in städtischer.

Von Thomas Sparrer