Leisnig

Für den Rest des ehemaligen Hotels Belverede in Leisnig gibt es Hoffnung auf eine Nachnutzung: In der morgigen öffentlichen Sitzung des Leisniger Stadtrates sollen sich die Räte mit einem Pachtvertrag für das Bauwerk befassen. In einem weiteren Punkt geht es um einen Kooperationsvertrag für ein gemeinsames Projekt zum Breitbandausbau. Die Sitzung beginnt 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Zunächst gibt Bürgermeister Tobias Goth Informationen zu Angelegenheiten der Kommune. Einwohner können Fragen stellen.

Stadt will verkaufen, doch zunächst wird verpachtet

Für das Belvedere wäre der Pachtvertrag ein Glücksfall. Grundstück und Bauwerk, am Hang mit Aussicht über das Muldental, gehört der Stadt. Nach dem Abriss der oberen Stockwerke steht noch das frühere Souterrain, dazu die Terrassen. Selbst hat die Kommune keine Verwendung für das Objekt und strebt an, es zu verkaufen. Nun geht es in der morgigen Sitzung zunächst um die Nutzung innerhalb eines Pachtverhältnisses.

Seniorenzentrum und Kindergarten im Blick

In der Sitzung ist zudem das Seniorenzentrum „Am Sonnenblick“ ein Thema. Die Geschäftsführung der stadteigenen, gemeinnützigen gGmbH informiert über die Wirtschaftsdaten aus dem Jahr 2018, damit die Jahresrechnung abgeschlossen werden kann.

Ferner stehen Beschlüsse zu Umschuldungen zweier Investitionskredite auf der Tagesordnung, und zwar für den Bau der Ortsentwässerung des Ortsteils Gorschmitz sowie für den Schulhausbau. Nach einem vereinfachten Verfahren soll der Rat zudem über die Annahme von Spenden entscheiden. Die Betriebskosten für die Kindertagesstätten der Stadt Leisnig 2018 werden bekannt gemacht und über die Flächenneuverteilung im Verfahren der Ländlichen Neuordnung Altleisnig entschieden.

Von Steffi Robak