Meißen/Ostrau

Sie war eine Kämpferin. In jeder Hinsicht. Jetzt ist Petra Franz-Bohn im Alter von 56 Jahren verstorben. Einen Tag vor Weihnachten erreichte Freunde und Wegbegleiter die traurige Nachricht. Sie hat ihren Kampf gegen den Krebs verloren.

Ihr ganzes Leben lang setzte sich Petra Franz-Bohn für die Kleinsten ein. Sie war Tierschützerin mit Leib und Seele. Vor mehr als 30 Jahren war sie eine der Mitbegründerinnen des Tierschutzvereins in Ostrau, dem nur wenige Wochen später das Tierheim entspringen sollte. Solange sie konnte war sie dort aktiv. Im April noch begrüßte sie MDR-Moderatorin Uta Bresan in Ostrau. Das Drehteam von „tierisch, tierisch“ war zu Gast. Und dieses Mal sollte sich alles um die Tierschutzkids drehen. Eine weitere Herzensangelegenheit von Petra Franz-Bohn.

„Ihr Tod reißt ein großes Loch“

In regelmäßigen Zusammenkünften brachte sie ihren Schützlingen alles über die Vierbeiner bei. Ganz wichtig war ihr, den Jungen und Mädchen einen behutsamen Umgang mit den Tieren nahe zu bringen. Immer wieder dachte sie sich neues aus, ließ sich Rätsel und Bastelideen einfallen, führte Kaninchen, Katzen, Hunde und Co. mit den Knirpsen zusammen. Als die Corona-Krise die Treffen im Tierheim unmöglich machte, hielt sie ihre Tierschutzkids per WhatsApp auf dem Laufenden. Nie ließ sie den Kontakt abbrechen.

Das war ihre Gabe: Die Verbindung aufrecht erhalten, ganz gleich wie es ihr gerade ging. Zum 30-jährigen Bestehen des Tierheims in diesem Jahr sammelte Petra Franz-Bohn Anekdoten, Erinnerungen und Geschichten. Noch im Krankenhaus schrieb sie sie auf. Sie hatte so viel zu erzählen, wusste heute noch welche Tiere sie damals gerettet haben, wie sie hießen und was das besondere an ihnen war. Petra Franz-Bohn war aufmerksam, neugierig und mit einem großen Herz gesegnet. Es war nicht schwer, sie in das eigene Leben zu lassen. Sie machte es einem leicht. Sie war herzlich, liebevoll, hatte Verständnis für große und kleine Sorgen. Eine, die das nur zu gut weiß, ist Tierheimchefin Marlies Przybilla.

Sie war nochmal bei ihr, kurz bevor sie starb. „Es berührt mich besonders“, sagt sie. Die beiden Frauen verbindet eine tiefe Freundschaft. Gemeinsam sind sie gewachsen. „Wie man mit Tieren umgeht, sie pflegt und sich um sie kümmert – das hab ich alles von ihr gelernt“, sagt die Tierheimchefin. Als Tierpflegerin arbeitete sie an der Seite eines Tierarztes. „Ihr Tod reißt ein großes Loch“, sagt Marlies Przybilla.

Politisches Zuhause bei den Linken

Schon immer erhob sie ihre Stimme gegen Rassismus, wurde nicht müde dagegen anzukämpfen. Ihr politisches Zuhause fand sie bei den Linken. „Sie war keine Frau der großen Worte, sondern der Taten. Gerade gemeinsam mit den jungen Genossinnen und Genossen war sie auf der Straße zu finden, zum 1. Mai, zum Frauentag oder wenn es um den antifaschistischen Kampf gegen die AfD und andere Nazis ging. Petra war Kandidatin zur Stadtratswahl und Kreistagswahl, engagierte sich in der Landesschiedskommission, bei Landes- und Bundesparteitagen, sie war aktive Wahlkämpferin zu Landtags- und Bundestagswahlen, sie engagierte sich für den Tierpark Meißen, für Geflüchtete im Bunten Meißen und für die Bürgerinitiative ’Bürger für Meißen’. Wo es etwas zu bewegen gab, war Petra zur Stelle“, erinnert sich Tilo Hellmann, Ortsvorsitzender der Linken in Meißen. „Petra war ein wundervoller und herzensguter Mensch. Sie gab den Menschen mit ihrem positiven, pragmatischen und einfühlsamen Wesen immer Kraft und Zuversicht. Sie war überall da, wo Hilfe gebraucht wurde.“

Kampf gegen Rassismus

Ihren Kampf gegen Rassismus führte sie auch bei ihrer Leidenschaft für den Fußball fort. Ihr Herz schlug für den Chemnitzer FC. Als die Stimmung dort immer wieder von Gruppen dominiert wurde, die klar dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, wird die Gruppe „CFC-Fans gegen Rassismus“ aus der Taufe gehoben. Eine Initiative, die Fans eine Stimme geben möchte, die rechtsradikales, rassistisches, antidemokratisches Gedankengut ablehnen. Petra Franz-Bohn war ein Teil davon. Ihre Mitstreiter verabschiedeten sich so von ihr: „Wir sind tief betroffen und sehr traurig. Wir sind aber auch froh und dankbar, dich gekannt und in unserer Mitte gehabt zu haben. Auf dich war immer Verlass. Dein Tatendrang, dein Gerechtigkeitssinn, deine Menschlichkeit, deine Herzlichkeit, deine scheinbar unerschöpfliche Energie und dein himmelblaues Herz hinterlassen eine große Lücke. Du wirst uns sehr fehlen.“

Zurück bleibt eine tieftraurige Familie. Petra Franz-Bohn hinterlässt ihren Mann, einen Sohn. Ihr erstes Enkelkind durfte sie vor wenigen Wochen noch einmal im Arm halten. Als sie schon auf der Palliativstation lag. Willkommen und Abschied in einem.

Von Stephanie Helm