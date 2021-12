Nächtliche Schüsse in Roßwein kommen jungen Mann teuer zu stehen

Roßwein

Das hat für Angst und Schrecken in Roßwein gesorgt: In einer Januarnacht 2020 ertönen Schüsse in der Bahnhofstraße. Insgesamt 17 Kugeln eines 4,5-Kaliber-Luftgewehres landen dort am Giebel des Netto-Marktes. Für die jungen Menschen, die sich damit der Sachbeschädigung verantwortlich gemacht haben, endet die Aktion im Döbelner Amtsgericht. Anderthalb Jahre nach der Tat sitzt einer der drei Beteiligten vor Richterin Christa Weik.

Rund 2000 Euro Sachschaden waren entstanden, als die Kugeln auf den Netto-Markt geschossen wurden. Ein paar Tage vor der Netto-Markt-Aktion hatte der 22-Jährige Roßweiner schon einmal sein Luftgewehr ausprobiert, und in der Bahnhofstraße auf Fenster gezielt. 200 Euro Sachschaden waren dabei entstanden. Was diese Tat angeht, zeigte sich der junge Mann bereits in einer vorangegangenen Sitzung der Verhandlung geständig. Am Netto-Markt allerdings habe er nicht geschossen, weil er nicht konnte. Sein Gas war alle. Die Schüsse gab also sein Kumpane ab, mit dem er unterwegs war. Für den Staatsanwalt spielte das allerdings eine eher untergeordnete Rolle. „Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen“, zitierte er das geflügelte Wort und klagte in diesem Fall wegen gemeinschaftlich begangener Sachbeschädigung an.

Der junge Roßweiner, der nach dem Hauptschulabschluss keinen Beruf erlernt hat, hat in seiner Kindheit und Jugend schon schwierige Zeiten durchgemacht. Eine stationäre Langzeittherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein abgebrochenes berufsvorbereitendes Jahr, Chrystal-Konsum. Jetzt lebt der Vater von zwei kleinen Kindern wieder im elterlichen Haus, ist arbeitslos ist und erhält kein Hartz IV. Er zeigte sich weitgehend einsichtig. Gerade erst hatte er Sozialstunden abgeleistet für eine Verurteilung wegen Diebstahls. Vier Einträge las Richterin Weik aus dem Bundeszentralregister vor, neben Diebstahl kam auch Körperverletzung vor. Die Vertreterin der Jugendhilfe, die die Familie seit Jahren betreut, empfahl eine Verurteilung nach Jugendrecht, der Staatsanwalt sah das anders und forderte für beide Taten zusammen 80 Tagessätze zu je 15 Euro. Richterin Weik schloss sich dem an. Und sie mahnte den jungen Mann, endlich aus seiner Lethargie zu kommen, sich eine Arbeit zu suchen und für seine beiden Kinder da zu sein. Zu seiner Verteidigung hatte der Roßweiner nichts mehr sagen wollen, das letzte Wort nutzte er allerdings: „Ich garantiere, dass wir uns hier heute das letzte Mal gesehen haben.“

Von Manuela Engelmann-Bunk