Näherin soll Blut ziehen – Prozess um Betrug in Döbelner Arztpraxis offenbart Merkwürdigkeiten

Döbeln

Die Zeugin schildert unglaubliche Vorgänge. Weil sie als gelernte Näherin mit der Nadel umgehen könne, sollte sie in ein Döbelner Arztpraxis bei den Patienten Blut abnehmen. Die Frau arbeitete im Jahr 2015 neun Monate lang in der Praxis, hatte nie Arzthelferin gelernt. Und nahm tatsächlich auch Blut ab. „Ich habe mich dann allerdings selbst angezeigt, das Verfahren wurde aber eingestellt“, sagte sie. Die Frau machte die Ermittlungsbehörden auf den Verdacht aufmerksam, dass die 66-Jährige Ärztin falsch mit den Krankenkassen abrechnet.

Es ging um kleine Beträge

Die Medizinerin saß nun auf der Anklagebank im Amtsgericht Döbeln. Viermal soll sie Leistungen bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen abgerechnet haben, die sie nicht erbracht habe. Darunter etwa Untersuchungen der Lungenfunktion und Hautkrebsvorsorge-Untersuchungen. Es geht um relativ kleine Beträge von insgesamt rund 60 Euro. In zwei weiteren Fällen soll sie versucht haben, nicht erbrachte Leistungen abzurechnen, um auf diese Weise an insgesamt rund 340 Euro zu kommen.

Entsetzt zur Barmer gegangen

Die Angeklagte schwieg zunächst den Tatvorwürfen. Also hörte Richterin Anne Mertens die Zeugen, darunter die ehemalige Mitarbeiterin der Ärztin und viele Patienten. „Ich war dort, weil die Hände gejuckt haben. Frau Doktor war nicht da, da hat mir die Sprechstundenhilfe die Salbe aufgetragen. Ich fragte, ob das normal sei, dass die Sprechstundenhilfe die Patienten behandelt und bin dann gleich ganz entsetzt zur Barmer gegangen“, sagte einer dieser Zeuginnen. Andere Zeugen konnten sich nicht daran erinnern, dann bei der Ärztin gewesen zu sein, als sie es laut Abrechnung hätten sein sollen.

Einstellung wegen geringer Schuld

Mit einem Urteil ging der Prozess nicht zu Ende. Sondern mit einem Beschluss. Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich, der Verteidiger der Medizinerin, hatte Richterin und Staatsanwältin zu einem Rechtsgespräch gebeten. Und konnte seine Juristenkollegen nun davon überzeugen, das Verfahren wegen geringer Schuld gegen Geldauflage einzustellen. Das hatte der Anwalt bereits im Vorfeld des Prozesses angeregt, war damals aber auf taube Ohren gestoßen.

15000 Euro für Ärzte ohne Grenzen

„Wegen der langen Verfahrensdauer und der Tatsache, dass die ältesten Vorwürfe aus den Jahren 2014 und 15 stammen und die Schadenssummen der anderen Fälle weit unter 1000 Euro liegen, haben wir uns darauf geeinigt, das Verfahren einzustellen“, begründete Richterin Mertens diese Vorgehensweise. Sie führte weiter aus, das die Ärztin bereits ein Disziplinarverfahren an der Backe hatte, in dem 40000 Euro Bußgeld verhängt wurden. Nun soll sie 15000 Euro an Ärzte ohne Grenzen zahlen, damit die Strafjustiz die Betrugsvorwürfe nicht weiter verfolgt. Tut sie das, wird das Verfahren endgültig eingestellt und für die Frau gilt in dieser Sache die Unschuldsvermutung fort.

Von Dirk Wurzel