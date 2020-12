Natalie aus Waldheim wird vermisst

Waldheim

Eine Jugendliche wird in Waldheim vermisst. Seit Montagvormittag sucht die Polizei die 15jährige Natalie K.. „Die Jugendliche verließ in der Zeit zwischen Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr, und Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ihre elterliche Wohnung an der Oststraße. Seither ist Natalie K. unbekannten Aufenthalts“, schreibt Andrzej Rydzik, stellvertretender Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz, in deren Suchmeldung.

Natalie K. Quelle: PD Chemnitz

Wiederholt haben Polizisten seit heute Vormittag bekannte Anlaufstellen der 15-Jährigen in der Region überprüft und mögliche Kontaktpersonen befragt. Alle bisherigen Ermittlungen führten jedoch nicht zu Hinweisen, wo sich die Vermisste derzeit aufhält. „Möglich ist, dass sie sich weiter in Waldheim und Umgebung aufhält. Ebenso wird derzeit durch bayerische Polizeibeamte geprüft, ob sich die Jugendliche im unterfränkischen Miltenberg, wo sie zu Bekannten Kontakt gehalten hatte, aufhält“, so Andrzej Rydzik weiter.

Nicht auszuschließen ist zudem, dass sich Natalie K. in einer hilflosen Lage befindet und auf medizinische Hilfe angewiesen ist. Die Polizei bittet nunmehr die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Natalie K. ist etwa 1,55 Meter groß, hat dunkelblonde, lange Haare und trägt eine Brille. Zur Bekleidung, welche die Jugendliche zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Wer hat die Vermisste seit Sonntagabend gesehen und weiß, wo sie sich derzeit aufhält? Wem ist die 15-Jährige womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Wer hält womöglich Kontakt zu der Jugendlichen oder kann Hinweise zu weiteren Kontaktpersonen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter Telefon 03431/ 65 90 entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Von daz