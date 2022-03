Natrium statt Lithium: Blackstone baut in Döbeln Pilotanlage für neuartige Festkörperbatterien

Döbeln

Die nächste Generation der Batterietechnologie will die Blackstone Technology GmbH am Produktionsstandort Döbeln zur Marktreife bringen. „Wir wollen damit erneut einen innovativen und tragfähigen Beitrag zu sauberer Energie und dem kohlenstoffneutralen Verkehrswesen der Zukunft leisten“, kündigt Geschäftsführer Holger Gritzka an.

Die Blackstone Technology GmbH wird dazu federführend mit einem deutschen Industrie- und Forschungskonsortium innerhalb der nächsten drei Jahre die bisher erreichten Laborergebnisse der 3D gedruckten Festkörperbatterien zum Stadium einer Demonstration in realer Umgebung führen. Die Ergebnisse des Entwicklungsprojektes bilden die Grundlage für die dann folgende Umsetzung zur Marktreife. Dazu werden 32 Millionen Euro in eine Pilotanlage am Produktionsstandort Döbeln und in umfangreiche Entwicklungen investiert. Desweiteren wird die Herstellung der Festkörperelektrolyte auf Natrium-Basis im Tonnen-Maßstab entwickelt, um diese ab 2025 im Blackstone-Konzern produzieren zu können. Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Förderung des Ökosystems der Batteriezellfertigung mit insgesamt 24,1 Millionen Euro gefördert.

Probelauf in Elektrobussen

Die im Rahmen des Projektes produzierten 3D gedruckten Festkörperbatterien werden in einem Elektrobus der Berliner Firma Eurabus eingebaut, um ihre Leistungsfähigkeit in realistischen Testreihen stichhaltig zu demonstrieren. Das Unternehmen Zeiss bringt dazu seine umfangreichen Kompetenzen in der Messtechnik und Mikroskopie ein. Die Fraunhofer-Institute für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung (IFAM), für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) und für Schicht- und Oberflächentechnik (IST) sowie das Institut für Partikeltechnik der TU Braunschweig werden am Funktionsnachweis, den Prozessentwicklungen, dem Recycling, der Sicherheit und der ökonomisch-ökologische Lebenswegbewertung der neu entwickelten Batterien mitarbeiten.

Natrium ist billiger und umweltschonender zu gewinnen

Das chemische System der Natrium-Ionen-Batterien ist in Teilen mit Lithium-Ionen-Zellen vergleichbar. Ein wesentlicher Vorteil von Natriumbatterien ist aber, dass Rohstoffe bei vergleichbarer Technologie deutlich einfacher und umweltschonender zu gewinnen sind. Die Verfügbarkeit von Natrium ist gegenüber Lithium um ein Vielfaches höher und der Preis deutlich niedriger. Außerdem muss der Natrium nicht wie Lithium aus dem außereuropäischen Ausland importiert werden. Die neuen Festkörperbatterien haben nicht nur eine höhere Energiedichte, sie sind auch wesentlich sicherer.

Bereits Anfang 2025 wird Blackstone Technology die neue Natrium-Ionen-Festkörperbatterien in einem Elektrobus erfolgreich getestet haben. „Unsere heutigen Erfahrungen im Drucken von Lithium-Ionen-Batterieelektroden können wir nahtlos auf die Herstellung von Natrium-Ionen-Zellen übertragen. Damit ist die Grundlage für die sich anschließende Serienproduktion der Natrium-Ionen-Festkörperbatterien ab 2025 geschaffen“, erklärt Geschäftsführer Holger Gritzka.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer