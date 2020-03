Naundorf: Kind stürzt mit Fahrrad und liegt mit Gehirnerschütterung in Klinik

Naundorf/Grunau

Muss immer erst ein Kind in den Brunnen fallen?, ist die rhetorische Frage in brenzligen Situationen. Im Fall Naundorf (Gemeinde Striegistal), wo wegen einer Straßenbaumaßnahme für einen Teil der Kinder der direkte Schulbusverkehr eingestellt ist, handelt es sich nicht mehr um Rhetorik.

Gehirnerschütterung

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Schüler aus Naundorf mit dem Fahrrad schwer gestürzt. Er liegt jetzt mit Gehirnerschütterung und Prellungen im Leisniger Krankenhaus. „Es geht ihm zum Glück wieder etwas besser“, sagte Vater Enrico Schulz ziemlich erleichtert am Mittwochvormittag, als er seinen Sohn gerade in der Klinik besuchte.

Mit dem Fahrrad nach Böhrigen

Der Siebtklässler gehört zu jenen Kindern, die sich seit Montag jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle nach Böhrigen aufmachen, um dort in den Bus einzusteigen, der sie nach Hainichen zur Schule bringt. Auf einem sehr abschüssigen Abschnitt konnte ein Kind auf nasser Straße sein Fahrrad nicht mehr genug abbremsen, fuhr ins Rad des Siebtklässlers, so das dieser stürzte.

Sinneswandel erhofft

Wegen der gesperrten Staatsstraße 36 können Busse den Ort Naundorf nicht mehr anfahren. Der zuständige Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) lehnt eine Beförderung der „Hainichener“ Schulkinder aus Naundorf für die Zeit der Sperrung ab. Die Begründung: Sie würden nicht die nächstgelegene Schule besuchen, die Eltern seien verantwortlich und der Weg bis nach Böhrigen zur Haltestelle sei zumutbar. Mutter Jasmin Fuhrmann, mit einem Sohn, der die fünfte Klasse besucht, betroffen, hatte auf den gefährlichen Schulweg bis nach Böhrigen mehrfach hingewiesen. Doch der VMS bleibt hart. Sie bringt ihr Kind jetzt mit dem Auto zur Haltestelle. „Alle betroffenen Naundorfer Familien würden es sehr begrüßen, wenn beim VMS doch noch ein Sinneswandel eintritt“, sagt Enrico Schulz, noch unter dem Eindruck des tragischen Zwischenfalls.

Grunauer haben auch ein Problem

Das Landesstraßenbauamt hatte übrigens eine abschnittsweise Sperrung der S 36 abgelehnt. Damit ist die lange Strecke zwischen Etzdorf und Massanei jetzt die gesamte Bauzeit durchgängig gesperrt. Das ist auch ein Problem für die Grunauer. In den zurückliegenden Jahren immer wieder wegen gesperrter Straßen stark gebeutelt und von der Außenwelt teilweise abgeschnitten, sind sie nun schon wieder eingeschränkt. Wegen der gesperrten S 36 können sie weder in Richtung A4 noch in Richtung B 169 abfahren. Die Kreuzung der Grunauer Talstraße mit der S 36 ist selbst in Richtung Böhrigen nur für den Linienverkehr frei und ansonsten dicht. Die Einwohner müssen also wieder beträchtliche Umleitungen in Kauf nehmen.

Von Olaf Büchel