Naußlitz: Die Rolle wird stillgelegt

Naußlitz

In Naußlitz steht ein echtes Urgestein – eine Kastenkaltmangel. Auf dieser Wäscherolle wird die Wäsche „behandelt“. Das heißt, sie wird mit Hilfe der Maschine schön glatt gepresst. Vor allem für Bett- und Tischwäsche wird die Naußlitzer Kastenkaltmangel gern genutzt. Sie verfestigt die Fasern und die Wäschestücke erhalten neuen Glanz. Nicht wenige Bürger schwören auf die Rolle. Bis jetzt. Denn zum Ende des Monats ist Schluss damit. Weil sich für die Wartung und Instandhaltung keine geeignete Firma gefunden hat, wird die Wäscherolle zum 30. November aus Sicherheitsgründen stillgelegt.

Der Grund: Die Stadt findet niemanden, der die Wartung der Maschine übernimmt. Seit über einem Jahr wurde recherchiert, in Nachbargemeinden und bei Vereinen“, weiß Tanita Volkert vom Bauamt der Stadt. Sogar bis nach Thüringen wurden die Fühler ausgestreckt. „Das will keiner mehr machen, aber ohne Wartung können wir die Bürger da nicht mehr dran lassen.“ Sollte sich doch noch jemand finden, hätte die Wäscherolle vielleicht noch eine Chance. Bisher führten die Bemühungen der Stadt aber ins Leere.

Halbe Stunde mangeln für einen Euro

In Gang setzen konnte der Nutzer die Naußlitzer Kaltmangel durch den Einwurf von Wertmarken. Eine kostete einen Euro und hielt die Maschine eine halbe Stunde lang in Betrieb. Im Jahr 2015 waren es noch 142 Wertmarken, die fürs Mangeln gekauft wurden, also für eine Betriebszeit von reichlich 70 Stunden. Ein Jahr später stieg der Verkauf auf 188 Marken, was 94 Stunden entspricht. Das heißt nicht, dass alle Marken schon eingeworfen wurden, manche kauften gleich mehrere auf einmal. Tanita Volkert vom Bauamt der Stadt weiß, dass die Wäscherolle nach wie vor rege von den Bürgern genutzt wird. Sie hatte ihre Fans. Doch Nutzen und Aufwand für die Maschine stehen schon lange nicht mehr im Verhältnis. Wer jetzt noch Rollmarken zuhause hat, kann sie im Rathaus zurückgegeben. Das Geld dafür gibt’s zurück.

Bürger machten sich für Erhalt stark

Wie wichtig den Bürgern ihre Wäscherolle ist, wurde im Herbst 2010 deutlich. Damals machten sich zahlreiche Bürger für den Erhalt der Rolle stark als es darum ging, für die Rolle, die damals noch in einem Nebengebäude des alten Haßlauer Dorfgemeinschaftshauses (ehemalige Schule) stand, einen neuen Standort zu finden oder sie ganz abzuschaffen. Die Diskussion war notwendig geworden, weil das alte Schulgebäude versteigert worden war und der neue Eigentümer es für sich beanspruchte.

Zwischenzeitliche Überlegungen, die Rolle im neu errichteten Feuerwehrgerätehaus von Haßlau unterzubringen, mussten wieder verworfen werden, weil in den Räumlichkeiten inzwischen die Dorfbibliothek eingezogen war, die die Haßlauer ebenfalls nicht missen wollten. Mit einem alten Bungalow, dem einstigen Jugendtreff an der Naußlitzer Freizeitanlage, fand die Stadt Roßwein schließlich ein neues Domizil. Dort ging die Kaltmangel Anfang 2011 wieder in Betrieb.

Ausstellungsstück im Museum

Die Maschine ist Baujahr 1983 und stammt aus dem damaligen HDR Dienstleistungskombinat Gera. Der Umzug von Haßlau nach Naußlitz war übrigens nicht der erste für die Kaltmangel. 2001 musste die Wäscherolle schon einmal umziehen, allerdings nur innerhalb von Haßlau – raus aus dem ehemaligen Gemeindeamt, rein in den Anbau der Ex-Schule.

Bleibt die Suche nach jemandem, der die Wartung übernehmen kann, auch weiterhin erfolglos, ist das Schicksal der Wäscherolle besiegelt. Was dann passiert? Wer weiß, vielleicht findet die Kastenkaltmangel bald schon einen Platz als Ausstellungsstück in einem Museum.

Von she/obü