Hartha

Braune Farbe nutzten Unbekannte in Hartha, um braunes Gedankengut an die Umfriedung des Pestalozzi-Schulkomplexes zu schmieren. Wie die Polizei mitteilt, erfüllen die Schmierereien unter anderem den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen – im konkreten Fall handelt es sich dabei unter anderem um eine SS-Rune sowie eine offenbar einschlägige Zahlenkombination. Insgesamt verschandelten die Täter eine Fläche von circa 2 Meter mal 1,20 Metern. Die Tat hat sich nach Eingrenzung der Beamten wohl zwischen 16 Uhr am Dienstag und 13 Uhr am Mittwoch ereignet. Angaben zum Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Von ap/DAZ