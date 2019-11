Döbeln

In der Uferstraße beschmierten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag eine Mauer mit einem schwarzen Hakenkreuz in den Maßen von zirka 80 Zentimeter mal 90 Zentimeter, wodurch ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Das teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Von ap/DAZ