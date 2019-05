Rosswein

Fans der Hamburger Hip-Hop-Band Neonschwarz sollten sich den morgigen Freitagabend ganz dick und fett im Kalender angestrichen haben: Nach ihrer 40Fieber-Tour mit 18 Konzerten in ganz Deutschland kommt die Truppe im Rahmen des sogenannten Soli-Weekender ins Roßweiner Jugendhaus. „Die Agentur hat sich bei uns gemeldet“, sagt Sozialarbeiterin Nicole Schröder, wie es zu dem Benefizkonzert gekommen ist. „Sie wollten mal aus ihrem Wohlfühlkiez herauskommen.“ Ausgesucht haben sich die Hamburger dafür die zwei vergleichsweise kleinen Häuser in Roßwein und Salzwedel, wo sie ohne Gage spielen werden. Es geht bei der Aktion darum, sich solidarisch zu zeigen mit dem sogenannten „Hinterland“ und die Leute vor Ort, in den kleinen Jugendhäusern und soziokulturellen Zentren zu unterstützen.

Karten gibt es morgen an der Abendkasse, die Höhe des Eintritts ist im Rahmen von 5 bis 10 Euro Ermessensache des Gastes. Die Einnahmen kommen dem Jugendhaus zugute. Los geht es 20 Uhr.

Von Manuela Engelmann-Bunk