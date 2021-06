Döbeln

Ein endloses Heulen der Alarmanlage nervte am Freitagmittag, kurz nach 13 Uhr, Anwohner und Passanten am Döbelner Obermarkt. Im Rathaus war die Alarm- und Brandmeldeanlage angesprungen. Stadtpressesprecher Thomas Mettcher hatte den turnusmäßigen Test der Anlage kurz zuvor angekündigt. Er wurde extra auf den Freitagnachmittag verlegt, denn in den Gängen des Rathauses hält die Alarmgeräusche längere Zeit keiner aus. Nach einer Viertelstunde war der Spuk vorbei.

Von Thomas Sparrer