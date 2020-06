Netto eröffnet nach Umbau in Döbeln-Großbauchlitz

Döbeln

Seit vergangenen Dienstag stehen die Kunden vor dem Nettomarkt in Döbeln-Großbauchlitz vor verschlossener Tür. Der Discounter lässt den Markt im Inneren modernisieren.

„Da die Netto-Filiale in der Grimmaische Straße 69 in Döbeln nicht mehr unserem modernen Netto-Konzept hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung entspricht, ist die Renovierung der Filiale am 2. Juni gestartet.“, sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.

Nach einer Woche Umbau eröffnet die Filiale aber schon am Dienstag, dem am 9. Juni wieder. „Die neue Filiale wird unseren Kunden somit ein moderneres Einkaufserlebnis bieten und an unsere nachhaltigen Standards angepasst sein“, so die Unternehmenssprecherin.

5000 Artikel auf 700 Quadratmeter

Der umgebaute Markt bietet dann auf 700 Quadratmetern Verkaufsfläche über 5000 Artikel mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität sowie über 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst, eine große Auswahl an täglich frischen Brot- und Backwaren.

Für Getränke gibt es auch weiterhin einen großen Mehrwegbereich mit umweltfreundlicheren Mehrwegflaschen bei Bier, Wasser & Co. Auch an der Bedientheke gibt es Mehrwegboxen für nachhaltigeren Transport von Fleisch- und Wurstartikeln. Neu im Konzept des Marktes ist außerdem ein frei zugängliches Kunden W-LAN und zahlreiche coronabedingte Sicherheitsmaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter in Netto-Filialen.

Fortgesetzt wird zudem im neuen Netto-Markt in Döbeln-Großbauchlitz die Partnerschaft mit der Bäckerei„Erntebrot“ in der Vorkassenzone.

Stadt Döbeln arbeitet mit Einzelhandelskonzeption

Erst Ende 2018 hatte Netto in der Unnaer Straße in Döbeln-Ost einen neuen Einkaufsmarkt bezogen. Der 17 Jahre alte Nettomarkt war zuvor abgerissen und durch den rund 300 Quadratmeter größeren Neubau ersetzt worden.

Die Weiterentwicklung solcher Nahversorgungsstandorte ist auch im Sinne der Stadtentwicklung und im 2013 beschlossenen 110 Seiten starken Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Döbeln verankert. Dieses Konzept soll die Nahversorgung einerseits sichern anderseits aber auch die Innenstadt schützen.

Von Thomas Sparrer