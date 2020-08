Neu im Kloster Buch: Ein Sonntag der Kultur

Leisnig/Klosterbuch

Nach und nach versuchen die Veranstaltungsorte der Region, mit kleinen Events wieder aufzutauchen aus der Versenkung, in der sie mit all den Corona-Bestimmungen und Auflagen erst einmal abgetaucht sind. Auch das Kloster Buch beziehungsweise der dortige Förderverein versucht, wieder seinen angestammten Platz in der Kulturszene der Region einzunehmen: Mit dem ersten Kultursonntag. Dieser steht am Wochenende unmittelbar bevor.

Mit einem entsprechenden Hygiene-Konzept für die Gäste wird dazu eingeladen, und zwar von 11 bis 17 Uhr.

Mit dem Kultursonntag hat der Förderverein Kloster Buch kurzfristig eine neue Veranstaltung in sein Jahresprogramm aufgenommen. Verschiedene Künstler wie Amy Cara und Dennis Zschaage, die Stockmann Sisters, das Duo Silver Ring und Tina Ertel präsentieren unter anderem Pop, Oldies aber auch eigene Songs.

Des Weiteren gibt es Lesungen mit Michael Reinke und Winfried Niebes. Für dieses Programm arbeitete der Förderverein mit dem Mittelsächsischen Jugendverein Rüsseina unter Federführung von Roland Taffel zusammen. Von dort besteht der Kontakt zu den Künstlern.

Die Ausstellungen in den Museumsräumen im Abthaus sowie im Kapitelhaus können nicht nur besucht werden. Die Künstler sind auch vor Ort, stehen für ein Interview auf der Bühne und als Ansprechpartner für Gäste bereit. Hörspiele, Freilichtmalerei und Interviews ergänzen das Programm.

Kreatives für Groß und Klein gibt es im alten Skriptorium des Klosters. Hier besteht die Möglichkeit zum Mitmachen, das heißt, die Besucher können versuchen zu schreiben wie die Mönche. Wer mag, kann auf diese Weise eine eigene Schriftrolle herstellen und diese als Erinnerung an diesen Tag mit nach Hause nehmen.

Von Steffi Robak