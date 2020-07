Leisnig

Ein gemütlicher, freundlicher Typ wird er ab jetzt den Falschparkern in Leisnig den Marsch blasen: Mirko Radetzki ist seit anderthalb Monaten als Vollzugsbediensteter bei der Stadtverwaltung Leisnig angestellt. Er sucht das Gespräch statt Ärger, sagt der 39 Jahre alte Familienvater, der in Colditz wohnt.

„Das hätte ich nie gedacht, dass das von so vielen positiv wahrgenommen wird, wenn ich zum Beispiel durch die Altstadtgassen gehe“, schildert er seine Eindrücke von den ersten Wochen seiner Arbeit. Ältere Leute haben Zeit, aus dem Fenster zu schauen, und wenn er dann vorbei kommt, werde er schon mal freundlich angesprochen: „ Schön, dass sich mal wieder jemand kümmert.“

Anzeige

Kann sich die Stadt das leisten?

Ganz so einfach war das für die Stadt nicht, den jungen Mann zusätzlich in den Stellenplan zu integrieren. Das schildert Thomas Schröder vom städtischen Bau- und Ordnungsamt. Nicht allein mit dem Stellen- beziehungsweise Haushaltsplan der Stadt war das abzustimmen. Auch das Landratsamt Mittelsachen hatte etwas mitzureden.

Weitere LVZ+ Artikel

Noch befindet sich die Kommune Leisnig in der freiwilligen Haushaltskonsolidierung. Da achtet der Landkreis unter anderem darauf, ob eine Verwaltung ordentlich wirtschaftet. Es stand im Raum: Kann sich Leisnig einen zweiten Vollzugsbediensteten leisten?

Meist Verständnis und Einsicht

Radetzki kontrolliert nicht allein den ruhenden Verkehr, der gerade in der Altstadt schon immer und gerade jetzt ein Problem ist: Die Gassen sind zu eng zum Parken. Die großen innerstädtisch gelegenen Parkplätze sind momentan wegen Bauarbeiten wie am Lindenplatz nicht voll nutzbar. Für Anlieger ist es in ein Problem, wo sie ihre Autos abstellen.

Dauerparkgenehmigungen in Größenordnungen will beziehungsweise kann die Stadtverwaltung nicht ausstellen. Der Anspruch, den ruhenden Verkehr zu ordnen, hat die Stadtverwaltung trotzdem. Radetzki ist dafür ab jetzt zur Stelle. Er sagt: „Meist stoße ich bei den Leuten auf Verständnis und Einsicht. Es ist schon in Ordnung.“

Auch ein Blick auf Müll und offene Feuer

In Leisnig gibt es mit dem Krankenhaus und dem Territorium rings herum eine Herausforderung. Dort ist Parkfläche knapp, obwohl es einen Parkplatz gibt. Man muss meist länger suchen. Und entlang der Colditzer Straße ist die Parkzeit begrenzt. Radetzki will zudem verstärkt in den Ortsteilen unterwegs sein.

Neben den geparkten Autos hat er Blick, wo illegal Müll abgelagert wird, ob jemand unerlaubt Feuer macht, ob an den Glas- und Kleidercontainern Ordnung herrscht und ob von privaten Grundstücken das Grün nicht zu üppig in den öffentlichen und vor allem Straßenraum wächst.

18 Jahre lang bei Volkswagen

Er sei gern unterwegs, sagt der junge Mann. Das sei ihm eine willkommene Veränderung zum vorherigen Berufsleben. 18 Jahre verbrachte der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker bei Volkswagen, wo er seine Lehrausbildung sowie ein Studium im Wirtschaftsingenieurwesen absolvierte.

Seine Arbeit in Leisnig lasse sich besser mit dem Familienleben in Einklang bringen. Und für Leisnig ist er noch auf anderer Linie ein Gewinn: Der Feuerwehrmann ist tagsüber in den Dienst der Leisniger Feuerwehr eingebunden, rückt also mit aus, wenn es nötig ist – immerhin ein Atemschutzgeräteträger mehr für Leisnig.

Von Steffi Robak