Döbeln

Ein recht kleiner Pappkarton mit einigen Heftern und Unterlagen stand Donnerstagmittag auf dem Schreibtisch des Döbelner Oberbürgermeisters im Rathaus. Ein Bild neben dem Computer zeigt die Kinder des Stadtoberhauptes – des neuen wohlgemerkt.

Eine ungewohnte Situation

Es ist der 1. August 2019, der erste Arbeitstag von Sven Liebhauser ( CDU) als Chef der Döbelner Stadtverwaltung. „Ich bin heute morgen um 8 Uhr ins Rathaus gekommen und die Treppe hinauf gestiegen – als Oberbürgermeister, nicht als Landtagsabgeordneter oder Fraktionsvorsitzender. Das war schon eine ungewohnte Situation“, berichtet der 37-jährige Döbelner über seinen Amtsantritt.

In großer Runde vorgestellt

Für 8.30 Uhr hatte er die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den großen Rathaussaal gebeten, um „ein paar Worte“ an diese zu richten. „Ich habe mich allen vorgestellt. Das war mir in dieser großen Runde wichtig“, sagt Liebhauser. Für ihn sei es ein absoluter Neubeginn. In einer Verwaltung zu arbeiten, sei etwas anderes als die Tätigkeit als Abgeordneter. Der Oberbürgermeister: „Ich weiß aber, dass es hier im Rathaus und in den anderen Einrichtungen der Stadt gute Teams gibt und das fachlich gute Arbeit geleistet wird. Deshalb freue ich mich sehr auf die anstehenden Aufgaben und auf eine gute Zusammenarbeit.“

Einrichtungen besuchen

In den nächsten Tagen wolle Liebhauser die Mitarbeiter der einzelnen Fachbereiche und auch der nachgeordneten Einrichtungen, wie Stadtgärtnerei, Bauhof oder Kindergärten, in persönlichen Gesprächen näher kennenlernen. Dabei will er sich über die inhaltlichen Aufgaben einen ersten Überblick verschaffen.

Neuen Stadtrat für 22. August einberufen

Mit dem Führungsstab des Rathauses ist der neue OBM bereits zusammengetroffen und für nächste Woche hat er den Ältestenrat des Stadtrates eingeladen. Das neu gewählte Gremium soll laut Liebhauser möglichst schnell arbeitsfähig werden. Er strebt an, die konstituierende Sitzung des Rates für den 22. August einzuberufen. Dann geht es um die Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter, um die Besetzung der Ausschüsse und anderer Gremien. Der neue Rat hat 26 Sitze: neun belegt die CDU, fünf die AfD, vier die gemeinsame Fraktion von SPD und Grünen, drei FDP mit Freien Wählern, drei Wir für Döbeln und zwei Die Linke.

„Habe meinen eigenen Stil“

Auf die Frage, ob Liebhauser als Verwaltungschef einiges anders machen wird, als sein Vorgänger Hans-Joachim Egerer, antwortet der neue Oberbürgermeister diplomatisch: „Ich bin ein anderer Mensch, ich habe meinen eigenen Stil. Wir werden sehen.“

Von Olaf Büchel