Mittelsachsen/Region Döbeln

Der Landkreis Mittelsachsen hat am Montagabend eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Sie gilt ab Dienstag, 6. April. Demnach können Händler wieder das Einkaufen mit Termin (Click & Meet) anbieten, wenn dabei die 40 Quadratmeter-Regel beachtet wird. Das heißt: Ein Kunde pro angefangenen 40 Quadratmeter darf nach vorheriger Terminvergabe ins Geschäft. Außerdem können Zoos, Tier- und botanische Gärten sowie Museen, Galerien oder Gedenkstätten öffnen.

Auch körpernahe Dienstleistungen, wie Nagelpflege und Kosmetik, dürfen wieder angeboten werden. Wichtig ist in jedem Fall: Es muss ein Hygienekonzept erstellt werden. Kunden und Besucher müssen zur Nutzung ein tagesaktuelles, negatives Testergebnis vorlegen. Neben einem Besuch in einer Teststation sind auch Selbsttests möglich. Kunden müssen dann aber ein entsprechendes Formular für die Selbstauskunft vorweisen. Die Formulare sind auf der Homepage des Freistaates Sachsen zu finden. Die Einrichtungen sind weiterhin verpflichtet, die Kontaktdaten der Besucher beziehungsweise der Kunden aufzunehmen.

Seit Dienstag ist Individualsport alleine oder zu zweit sowie in Gruppen von bis zu 20 Kindern im Außenbereich möglich – auch ohne negativen Test. Dies gilt so lange bis die maximale Bettenkapazität von 1.300 Krankenhausbetten mit Covid-19-Patienten in Sachsen auf Normalstation nicht überschritten ist. Die Allgemeinverfügung gilt bis 18. April.

Zutritt in Kita nur mit negativem Testergebnis

Entsprechend der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung können Kindertageseinrichtungen von Personen nur betreten werden, wenn sie durch eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen Test auf das Coronavirus nachweisen können, dass keine Infektion besteht. Davon ausgenommen sind neben den in Krippen und Kindergärten betreuten Kindern nur die sie begleitenden Personen zum Bringen und Abholen auf dem Außengelände.

Wer seine Kinder jedoch ins Kita-Gebäude hinein begleiten möchte, muss einen der genannten Nachweise vorlegen. Der darf nicht älter als drei Tage sein. Andernfalls darf die Kindertageseinrichtung nicht betreten werden. Das Zutrittsverbot gilt ab dem Moment, wenn ausreichend Selbsttestkits für die pädagogischen Fachkräfte in der Kita vorliegen. Die Kindertageseinrichtung weist hierauf im Eingangsbereich des Geländes hin.

