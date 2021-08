Neue Anklagen: Gericht jagt Harthaer Laubenknacker mit Haftbefehl

Döbeln

Er machte als Laubenknacker von Hartha Schlagzeilen. Nun sollte er wieder vor Gericht erscheinen. Diesmal legt ihm die Staatsanwaltschaft unter anderem auch Vergehen nach dem Waffengesetz zur Last. Darunter den Besitz einer Schreckschusswaffe, deren Laufsperre beseitigt wurde. Diese Vorrichtungen sollen verhindern, dass man aus solchen Waffen Geschosse verschießen kann. Wer Schreckschusswaffen ohne Laufsperren besitzt, macht sich strafbar.

Warten auf Godot

Aber die Gerichtsverhandlung glich einem Theaterstück von Samuel Becket. „Warten auf Godot“, auf die Hauptfigur, die nicht erscheint. Weil die Rechtslage nicht ganz einfach ist, die mögliche Strafe für einen Teil der Taten in andere Strafen aus bereits gefallenen Urteilen einbezogen werden kann, hatte das Gericht dem Angeklagten Rechtsanwalt Carsten Forberger als Pflichtverteidiger beigeordnet. Er wartete nun mit Richterin Anne Mertens und dem Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft vergeblich auf den vormaligen Harthaer, der nun in Döbeln lebt. Zwei Polizistinnen waren als Zeuginnen erschienen, ebenfalls vergeblich.

Zum Prozess wegen der Laubeneinbrüche im Amtsgericht Chemnitz vor zwei Jahren kam der 41-Jährige aus der Untersuchungshaft. Quelle: Dirk Wurzel

Ganz untätig blieb Richterin Mertens aber nicht. So schickte sie die Polizei bei der Döbelner Wohnung des Angeklagten vorbei. Aber die Beamten trafen den Mann nicht an, die Vorführung blieb ergebnislos. Also beantragte der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl, den das Gericht dann auch erließ. Sollte ihn die Polizei irgendwo antreffen, wandert der 41-Jährige in die JVA bis zum Termin der nächsten Hauptverhandlung.

Bewährung in Chemnitz

Im Gefängnis saß der Mann bereits. Nämlich in Untersuchungshaft. Diese hatte der Ermittlungsrichter angeordnet, nachdem der dringende Tatverdacht bestand, dass der Mann im Spätsommer und Herbst 2018 in Hartha, Waldheim und Leisnig in Gartenlauben eingebrochen war und die Kleingärtner bestohlen hatte. Nach dem Prozess im Amtsgericht Chemnitz im Mai 2019 kam der Harthaer frei, denn das Schöffengericht verhängte für die Diebstähle zwei Jahre Haft mit Bewährung – wofür sein damaliger Verteidiger, Rechtsanwalt Thomas H. Fischer, damals sehr gekämpft hatte.

Geldstrafe für Kinderpornografie

Im August 2020 drohte die Bewährung zu platzen. Damals verhandelte das Schöffengericht in Döbeln die Anklage wegen Kinderpornografie gegen den 41-Jährigen. Damals stand die Bildung einer erneuten Gesamtstrafe im Raum, die zwei Jahre locker hätte übersteigen können. Aber nur bei Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren ist es möglich, die Vollstreckung zur Bewährung auszusetzen. Jedoch verzichtete das Schöffengericht unter seiner damaligen Vorsitzenden, Richterin Karin Fahlberg, darauf, das Chemnitzer Urteil noch mal aufzumachen. Stattdessen gab es eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu 35 Euro.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Dirk Wurzel