Neue Ausstellung bringt Farbtupfer für Harthas Bibliothek

Hartha

Kunst im Dreierpack gibt es aktuell in der Stadtbibliothek Hartha zu sehen – und zwar von Birgit Herdens und ihren Söhnen. Die Bilder der Döbelnerin hängen dabei nicht zum ersten Mal in Hartha aus. Vor einigen Jahren war sie schon mal Teil einer Ausstellung in Hartha. Nun regten sie ihre beiden Söhne Maik und Sven zu einer gemeinsamen Werkschau an. Ein Besuch der Bibliothek lohnt sich – nicht nur zum Lesen. Auf drei Stockwerken wechseln sich dabei kleinere Bleistiftzeichnungen und Aquarelle mit größeren Ölgemälden ab. Stilgrenzen gibt es dabei keine, von genauen Studien bis hin zur Abstraktion ist alles geboten. Ins Auge fallen besonders die farbintensiven Ölbilder, die von den Tönen gelb, blau und rot dominiert werden.

Rot, gelb, blau: In den drei Grundfarben erscheint auf diesem Bild die Semperoper Quelle: Repro Hempel (Maler Sven Herden)

Über die Farbtupfer in ihrem Haus freut sich Bibliotheksleiterin Andrea Zenker ganz besonders. „Wir stellen immer wieder gerne in unserem Haus etwas aus und möchten Künstler aus der Region dazu ermutigen, diese Plattform zu nutzen.“ Wer Interesse an dieser Möglichkeit hat, kann sich gerne telefonisch (034328/ 38 331) an Frau Zenker wenden.

Farbenfroh: Das Bild mit dem Titel "Colonel" ist Teil der Ausstellung der Herdens. Quelle: Repro Hempel (Maler Sven Herden)

Noch bis Oktober ist die Ausstellung der künstlerisch begabten Familie zu sehen. Bis dahin soll auch ein Termin für eine Finissage feststehen, in der die drei noch einmal zu Wort kommen und über ihre Werke berichten. Die Bilder und Texte hängen in den Räumen der Stadtbibliothek aus und können zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten betrachtet und gelesen werden.

Von hem