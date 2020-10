Neue Ausstellung in Roßwein hat nur leise Einzug gehalten

Roßwein

Dreimal im Jahr zog es in der Vergangenheit viele Roßweiner in ihr Rathaus, um dort bei Wein und ein paar Snacks eine neue Ausstellung präsentiert zu bekommen. Seit die Corona-Pandemie im März das öffentliche Leben lahm gelegt hat, musste schon eine Ausstellungseröffnung abgesagt werden. Die nächsten sind gar nicht erst angekündigt worden. Und nun gibt es zwar wieder neue Kunst im Rathaus. Auf das Ereignis Drumherum aber müssen die Roßweiner noch ein Weilchen warten.

Blick auf Leipzig. Quelle: Ines Lammay/Repro

Anzeige

Neue Bilder hängen schon seit September

Ganz leise hat die neue Ausstellung Einzug gehalten. Schon seit September hängen die Arbeiten von Stefan Rochler auf der Galerie. Auf den ersten Blick sind die Bilder recht einfach zu verstehen: Zu sehen sind auf ihnen Dinge, die man tatsächlich erkennen kann und die mehr oder weniger jeder schon einmal gesehen hat: Stadtansichten von Roßwein und Leipzig, Landschaften und Stillleben mit Früchten und Gegenständen, die jeder aus dem eigenen Haushalt kennt. Stefan Rochler bildet ganz unterschiedliche Motive ab. Beim Malen ist er Autodidakt und das lässt erraten, dass er es tun und – falls möglich – auch handwerklich beherrschen will. Er will mit seinen Bildern von Anfang an die Dinge einfangen, festhalten und gewissermaßen konservieren, die ihm etwas bedeuten oder die ihm einfach nur gefallen. Das ist die „gemeinsame Überschrift“ oder die „Klammer“.

Pysalis. Quelle: Ines Lammay/Repro

Ausblick auf eine unwirtliche Außenwelt

Hinter den konstruierten Ausblicken aus Fenstern aber steckt mehr als nur die realistische Darstellung einer Situation. Nämlich der Versuch, das Gefühl der Geborgenheit einzufangen, das man vielleicht empfinden mag, wenn man aus einem imaginären, aber schutzbietenden Raum auf eine mehr oder weniger unwirtliche Außenwelt schaut. Bei anderen Bildern geht es dem Maler vor allem darum, die abgebildeten Gegenstände in kräftigen, ja leuchtenden Farben zu zeigen und diese mit einem meist tiefschwarzen Hintergrund zu kontrastieren und auch, sich an den meist feinen und individuellen Strukturen zu versuchen.

Noch bis Ende Juni kommenden Jahres wird die Ausstellung im Rathaus zu sehen sein. Die wegen der aktuell herrschenden Hygienevorschriften ausgefallene Vernissage soll nachgeholt werden. Ines Lammay, Kulturverantwortliche der Stadt Roßwein, hofft, dass die für den 26. Februar geplante Midissage stattfinden kann.

Von Manuela Engelmann-Bunk