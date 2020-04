Wer trifft in Zeiten von Corona eine Entscheidung, wer noch beatmet wird und wer nicht? Der Erreger, der die Infektion so unberechenbar macht, beschleunigt am Helios Klinikum Leisnig die Gründung eines Ethik-Komitees – weil Ärzte im Moment der Entscheidung nicht allein gelassen werden sollen.