Neue Beleuchtung für Redemitz und Gadewitz: Förderblase geplatzt

Großweitzschen

Wie eine Seifenblase platzte der Plan der Gemeinde Großweitzschen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen Redemitz und Gadewitz. Eigentlich spekulierte die Verwaltung auf den Förderhöchstsatz von 60 Prozent. Doch daraus wird nichts. „Die SAB hat Diverses aus unseren Anträgen rausgestrichen“, erklärte Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Statt der anvisierten rund 27.600 Euro übernimmt die Sächsische Aufbaubank lediglich 13.000 Euro – und damit weniger als die Hälfte der erhofften Fördersumme. Rund 46.000 Euro soll die neue Straßenbeleuchtung mit insgesamt 23 Leuchtpunkten kosten.

Alte Betonmasten verschwinden

Es ist angedacht, auf neueste LED-Beleuchtung umzusteigen. Nötig wird die Maßnahme, weil Energieversorger EnviaM gerade sämtliche Freileitungen in die Erde verlegt. In dem Zuge verschwinden auch die alten Betonmasten, an denen die Straßenlaternen samt Kabel bisher befestigt waren. Auf die Gemeinde kommt nun ein Eigenanteil von rund 33.000 Euro zu. Die Summe – beziehungsweise etwas weniger, nämlich 30.000 Euro – stellte die Gemeinde bereits in den aktuellen Haushalt ein. Ursprünglich sollte dafür das Dach der Kindertagesstätte Mockritz saniert werden.

Von Stephanie Helm