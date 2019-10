Neue Brücke Schillerstraße hat jetzt solide Fundamente

Döbeln

Döbelns neue Muldequerung zwischen Schillerstraße und Sörmitzer Straße wächst langsam zwischen Spundwänden in die Höhe.

„Der Neubau der Brücke Schillerstraße verläuft planmäßig. Die Arbeiten für die Bohrpfahlgründungen sind abgeschlossen. Auch die Fundamente für die Stützen und die Widerlager sind errichtet“, sagt dazu Thomas Mettcher, Pressesprecher der Stadt Döbeln. Gegenwärtig laufen auf beiden Flussseiten Schalarbeiten für die Widerlager und die Brückenpfeiler. In der nächsten Woche werden die Eisenflechter beginnen, die Bewehrung einzubringen.

„Wir haben aktuell die letzten Fundamente für das Lehrgerüst hergestellt. Parallel laufen die Schalungsarbeiten“, sagt Sven Weißflog, Chef der Baulogistik Döbeln GmbH, welche die Brücke im Auftrag der Stadt Döbeln errichtet. Im November soll das Lehrgerüst aufgebaut werden. An diesem sind dann die künftigen Dimensionen des Brückenbauwerkes schon gut erkennbar.

Der Neubau der Brücke Schillerstraße verläuft planmäßig. Quelle: Gerhard Schlechte

Seit 100 Jahren wird über diese Brücke in Döbeln geredet. Beim Bau des Gründerzeitviertels wurde extra dafür Platz gelassen. Seit Mai wird die neue Muldequerung zwischen Schillerstraße und Sörmitzer Straße in Döbeln nun tatsächlich gebaut. Zuvor war seit den 1990er Jahren um verschiedene Varianten der Brücke und der Straßenführung gestritten worden. Als rein städtisches Großprojekt kam der Brückenneubau vor einigen Jahren wieder auf den Tisch.

5,4 Millionen Euro wird die neue 95 Meter lange und knapp zwölf Meter breite Brücke kosten. 4,7 Millionen Euro trägt der Freistaat Sachsen, 750 000 Euro kommen aus dem Döbelner Stadtsäckel. 300 000 Euro legen die Versorgungsunternehmen für die Umverlegungen ihrer Kabel und Rohre dazu. Bis Ende 2020 soll die Brücke samt 175 Metern Lärmschutzwänden fertig sein. Die Oberbrücke, die aktuell am Tag 17 700 Fahrzeuge passieren, soll mit der neuen Brücke deutlich entlastet werden.

Noch nicht ganz ausgewogen erscheint aber die weitere Verkehrsführung auf der Sörmitzer Uferseite. Größere Verkehrsströme Richtung Sörmitz sollen nach dem vorliegenden Verkehrskonzept verhindert werden. Der Verkehr wird stattdessen zum Dresdner Platz geführt, wo eine noch nicht optimale Kreuzungssituation entsteht. In den ersten Plänen in den 1990er Jahren sollte mit der neuen Brücke eine neue Straße durch die ehemalige Sandgrube Richtung Döbeln-Ost entstehen. Das wurde aber damals aus Kostengründen vom Freistaat verworfen.

Die Schalungsarbeiten sind gut sichtbar. Quelle: Gerhard Schlechte

Eine Straße durch die Sandgrube wäre für die Anbindung der Wohngebiete in Döbeln-Ost, der Gewerbegebiete und zur Autobahn für viele Döbelner bequemer. Sie würde aber die Verkehrsströme in der Stadt deutlich verschieben.Zu diesem Ergebnis kam vor zwei Jahren eine Untersuchung des Ingenieurbüros VIC – Planen und Beraten, welche der Stadtrat auf Initiative von FDP und Freien Wählern in Auftrag gegeben hatte. Ziel war es, Prognosen für das Jahr 2020 zu errechnen, wie sich eine Straße durch die Sandgrube als östliche Anbindung der neuen Muldenbrücke auf die Verkehrsströme in Döbeln auswirkt. Das Ergebnis damals: Bei der aktuell geplanten Verkehrsführung auf der östlichen Uferseite mit Kreuzungspunkten am Dresdner Platz und an der Wappenhenschstraße verteilt sich der Verkehr gleichmäßiger auf Oberbrücke und Schillerstraßenbrücke. Mit einer neuen Straße durch die Sandgrube würden laut den Prognosen deutlich mehr Fahrzeuge pro Tag die neue Brücke passieren. Auch Schillerstraße und Franz-Mehring-Straße bekämen dann einen deutlich höheren Anteil vom innerstädtischen Verkehr ab.

Kommentar: Suche nach neuen Verkehrslösungen Die neue Muldenbrücke in Döbeln war in den 1990-er und den 2000-er Jahren ein Dauerbrenner und immer gut für heftige Diskussionen zum Thema innerstädtische Verkehrsführung. Doch es ist mittlerweile unstrittig, dass Döbeln eine weitere Brücke über die Mulde gut gebrauchen kann. Denn die 1996 komplett erneuerte Oberbrücke trägt täglich etwa 18 000 Fahrzeuge. Eine Havarie auf dieser Trasse, ob kleiner Unfall oder Rohrbruch, würde Döbeln lahmlegen. Die neue Brücke, die an der Schillerstraße entsteht, ist also ein enormer Sicherheitsgewinn für die Stadt. Das ist unstrittig. Strittig dagegen bleibt die Frage, wie man mit der neuen Brücke den Verkehrsfluss durch die Stadt neu regelt. Für den Verkehrsfluss und die Autofahrer, die täglich von und zu den Wohn- und Gewerbegebieten in Döbeln-Ost unterwegs sind, wäre die noch längst nicht zu den Akten gelegte neue Straße durch die Sandgrube sicher ein Gewinn. Wer am Dresdner Platz von der Sörmitzer Straße auf die Dresdner Straße abbiegen will, braucht schon jetzt viel Geduld. Und da bringt die neue Brücke noch nicht mal den Verkehr vom anderen Ufer mit. Eine ideale Verkehrslösung nach dem Bau der neuen Brücke sieht sicher anders aus, als im Moment. Nach Fertigstellung der neuen Brücke gibt es also weiteren Diskussionsbedarf und Hausaufgaben für den Stadtrat. Und schon jetzt ist abzusehen, dass dieses Thema für Streit sorgen wird. Denn mit den Verkehrslösungen ist einstellbar, wieviele Autos über welche Muldenbrücke rollen und damit auch in welchen Straßen die Anwohner mehr Verkehr und wo weniger vor die Haustüren bekommen. Ganz klar wird das keine leichte Aufgabe. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer