Neue Brücke in Döbeln: Ab März wird anders gefahren

Döbeln

Bevor die Fahrzeuge über die neue Brücke als Verlängerung der Schillerstraße rollen dürfen, sind auf der Baustelle noch einige Restarbeiten zu erledigen. Anfang März könnte es soweit sein. Sämtliche Zufahrten sich fertig, auch die Tragschicht ist bereits im Dezember in die Brücke eingebracht worden. Neben Geländern und Schallschutz fehlt es jetzt noch am Asphalt. Da sich die Asphaltwerke zum Jahresbeginn grundsätzlich in einer Ruhephase befinden, weil es während dieser Monate naturgemäß weniger Aufträge gibt, muss einfach abgewartet werden. Nach dem Asphalt kommen die Markierungsarbeiten, für die auch Temperaturen von mindestens fünf Grad plus benötigt werden.

Sobald die neue Brücke für den Verkehr freigegeben wird, ändert sich einiges maßgeblich. Vor allem am Knotenpunkt Schillerstraße/Straße des Friedens sollen neue Regelungen nicht nur dafür sorgen, dass die Fahrzeuge aus dem Stadtzentrum umgeleitet werden. Es geht in diesem Zug auch darum, bisherige Unfallschwerpunkte zu beseitigen.

Zur Galerie Wenn Döbelns Schillerstraßen-Brücke nach knapp 17 Monaten Bauzeit dann fertig ist, müssen Autofahrer umdenken und Gewohnheiten ändern.

Neue Kreuzung mit abbiegender Hauptstraße

Oberstes Ziel, das mit Hilfe der neuen Brücke umgesetzt werden soll ist die „Leichtigkeit des Verkehrs“, wie Stadtpressesprecher Thomas Mettcher und Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller erklären. Der Verkehr soll, muss zügig rollen können. Deshalb wird die Schillerstraße an der neuen Kreuzung gegenüber von Kurz Typofol an der Einmündung Sörmitzer Straße in Richtung Dresdner Platz zur abbiegenden Hauptstraße.

Mehr Parkplätze in Sörmitzer Straße

Rechts in Richtung Sörmitz soll der Durchgangsverkehr weitgehend unterbunden werden. Um das zu fördern, wird die Straße in dem Bereich verjüngt – mit zusätzlichen Parkbuchten und einem breiteren Fußweg. Generell soll die Straße ein Stück weiter in Richtung Mulde gerückt werden.

Weniger Parkplätze für flüssigeren Verkehr

Am Dresdner Platz gibt es eine Änderung der Parkordnung. Um dort mehr Platz für die Recht- und Linksabbieger auf die Dresdner Straße zu schaffen, sind zwei Parkbuchten weggefallen.

Geradeaus wird zukünftig hier nicht mehr gefahren. Nur noch rechts herum. Quelle: Sven Bartsch

Neue Einbahnstraße, neue Abbiege-Regeln

Mit der Verlängerung der Schillerstraße für den Verkehr soll auch der große Knoten Schillerstraße/Straße des Friedens entlastet werden. Eine Absicht besteht darin, den Verkehr zwischen Schillerstraße und Thielestraße zu minimieren, weil aufgrund vieler Einmündungen auf dem relativ kurzen Stück Straße des Friedens dort bislang eine überdurchschnittliche hohe Gefahr vor allem für Kinder besteht.

Dieses Stück wird zur Einbahnstraße und kann also nur noch aus Richtung Ostbahnhof kommend in Richtung Innenstadt befahren werden. Außerdem ist Abbiegen nur noch nach rechts in Richtung neue Brücke möglich. Nach Links geht es nicht mehr. Geradeaus kann weiterhin gefahren werden.

Wer aus Richtung der neuen Brücke auf der Schillerstraße gefahren kommt, kann an der Kreuzung geradeaus fahren oder rechts Richtung Innenstadt abbiegen. Nach links in Richtung Gymnasium geht es nicht.

Zu guter Letzt gibt es zukünftig nur noch eine Richtung, in die man fahren kann, wenn man von der Postkreuzung kommt: Nach rechts nämlich. Damit fällt auf der Straße des Friedens auch eine Spur weg und es wird mehr Platz für von der Schillerstraße abbiegende Lkw und Busse.

Verkehrsinseln für mehr Sicherheit

Weil dann genügend Platz ist, wird eine Verkehrsinsel etwa in Höhe ehemalige Bauernstube und Pianoforte-Fabrik Fußgängern das Überqueren der Straße erleichtern. Auch auf der Schillerstraße in Höhe Penny wird eine solche installiert.

Bislang war die Oberbrücke für den Fahrzeugverkehr die einzige Anbindung über die Mulde an die Bundesstraßen und Autobahnen. Von der neuen Brücke versprechen sich die Planer nicht nur eine Entkrampfung des täglichen Basisstaus am späten Nachmittag, sondern auch Entlastung im Fall eines Unfalls oder von Hochwasser.

Alle neuen Regelungen treten mit Öffnung der Brücke für den Verkehr in Kraft.

Von Manuela Engelmann-Bunk