Neue Brücke in Döbeln bringt spürbare Entlastung

Döbeln

Die neue Muldenbrücke in Döbeln bringt etwas. Das hat der kleine und keineswegs wissenschaftlich fundierte Test unserer Redaktion gezeigt. In sechs bis acht Minuten kommt man in West-Ost- und Ost-West-Richtung durch die Stadt und das in der Hauptverkehrszeit am Morgen.

Dass die Fahrtzeiten für die Route über die Oberbrücke und die neue Route über die Schillerstraßenbrücke zeitlich so dicht beieinander liegen, kann Zufall sein. Denn der kleine Test ist ja nur eine Stichprobe. Dennoch lässt auch die Stichprobe den vorsichtigen Schluss zu, dass sich die dereinst 17 700 Fahrzeuge am Tag auf der Oberbrücke nun auf zwei Brücken verteilen.

Wie sie sich verteilen, versucht die Stadtverwaltung gerade durch Messungen zu ermitteln. Egal in welchem Verhältnis diese Aufteilung gerade stattfindet, es bringt schon jetzt eine Entlastung und sicher auch eine Zeitersparnis auf beiden Routen. Zudem ist die zusätzliche Brücke immer eine Rückversicherung, wenn eine Innenstadtroute mal blockiert wäre. Das bringt Rettungsdienst, Feuerwehr und dem Klinikum Döbeln logistische Sicherheit.

Klar ist aber auch, die 5,4 Millionen Euro teure neue Brücke entfaltet noch mehr Nutzen, wenn die Verkehrswege auf der östlichen Uferseite optimiert werden. Da gibt es in den nächsten Jahren noch einige Hausaufgaben zu erledigen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer