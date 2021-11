Döbeln

Ab Montag dürfen Ladenbesitzer nur noch geimpfte und genesene Kunden einlassen. Ausnahmen von der 2G-Regel gibt es lediglich für Waren des täglichen Bedarfs. Unter anderem bleiben Drogerien und Supermärkte für alle offen, Bau- und Gartenmärkte werden ebenso wie Blumenläden nicht zur Grundversorgung gezählt – hier soll ab Montag die 2G-Regel angewendet werden. Abhol- und Bringdienste sind aber weiterhin möglich.

Für die Händler in der Döbelner Innenstadt bedeutet das fast ausnahmslos, dass sie die 2G-Regel anwenden müssen. Denn anders als beim letzten Lockdown zählen diesmal zum Beispiel weder Buchhandlungen noch Blumengeschäfte zu den sogenannten Waren des täglichen Bedarfs. Das Parfüm als Weihnachtsgeschenk, ein gutes Buch für die dunkle Jahreszeit, der neue Haarschnitt kurz vorm Fest? Das geht offiziell nur noch für die, die vollständig geimpft oder genesen sind. Doch was bedeutet das neue Regelwerk für die, die es umsetzen müssen? lvz.de hat sich umgehört und nachgefragt: Was sagen die Döbelner Einzelhändler dazu? Wie ist die Stimmung am letzten Einkaufssamstag vor dem Teil-Lockdown, den alle lieber „Wellenbrecher“ nennen?

Einzelhändler rechnen mit Umsatzeinbußen

Kurz nach neun Uhr steht Grit Neumann in ihrem Friseursalon. Das „City Haarstudio“ in der Stadthausstraße, mitten in der Innenstadt, ist ihr berufliches Zuhause. Grit Neumann ist nicht nur Unternehmerin. Sie ist auch die Chefin des Stadtwerberings, dem zahlreiche Döbelner Geschäfte angehören. Wenn sie über die Situation als Einzelhändlerin spricht, tut sie das immer auch für alle anderen. „Dass es so kommt, war vorauszusehen“, sagt Grit Neumann über die ab Montag geltende 2G-Regel.

Sie und ihre Mitarbeiterinnen im Friseursalon sind gut aufgestellt und vorbereitet. Jetzt kommt es auf die Kunden an, sagt sie. „Die Leute müssen uns auch in dieser Zeit unterstützen. Wir machen die Regeln nicht, haben aber keine andere Wahl als uns daran zu halten.“ Denn immerhin: Der Einzelhandel darf offen bleiben. Das sah auch schon mal anders aus. Trotzdem macht sich Grit Neumann nichts vor. „2G werden wir an Umsatzeinbußen merken“, ist sie sich sicher. Die niedrige Impfquote, noch dazu in einer Kleinstadt wie Döbeln – das werden die Händler wohl oder übel zu spüren bekommen.

Abholservice für Ungeimpfte

Mit weniger Umsatz als ohne die 2G-Regel rechnet auch Marion Frisch von der „Stadtparfümerie“. Gerade erst ist sie in ihr neues Geschäft in der Bäckerstraße gezogen. Am Montag wird auch an ihrer Tür ein Schild mit Verweis auf die neue Regel hängen. „Ich hoffe, dass die Kunden uns treu bleiben.“ Damit meint sie auch ungeimpfte Kunden, denn auch die will sie trotzdem weiter bedienen. „Ich werde Call&Collect anbieten“, sagt Marion Frisch. Kunden können bei ihr anrufen und durchgeben, was sie benötigen. „Ich übergebe das dann an der Tür.“ Auch wenn das keine optimale Lösung ist, denn zum Parfümkauf gehört das Probeschnuppern dazu – es ist die einzige Chance für sie, auch ungeimpfte Kunden zu bedienen. Und die will sie ergreifen.

Einen Unterschied zwischen geimpft, genesen und nicht geimpft will auch Holger Langer nicht machen. „Ich habe Angst davor, Leute zu diskriminieren, nur weil sie nicht geimpft sind“, sagt der „Photo-Porst“-Chef. Wie er die 2G-Regel kontrollieren soll, ist ihm schleierhaft. Er steht allein im Laden. „Wenn ich gerade mit einem Kunden Passfotos mache, kann ich nicht an die Tür springen, wenn jemand rein kommt.“ Holger Langer fühlt sich von der Politik ganz oben im Stich gelassen.

Katja Thum (links) und ihre Chefin Christiane Conru vom Schreibwarengeschäft „C&M“ am Döbelner Niedermarkt hoffen auf das Verständnis ihrer Kunden: „Wir machen das nicht aus bösem Willen, wir haben einfach keine Wahl.“ Quelle: Sven Bartsch

Ins selbe Horn bläst auch Andrea Panke von der „Buchoase“. Noch im letzten Lockdown gehörte die Buchhändlerin mit ihrem Geschäft zur Kategorie „Waren des täglichen Bedarfs“. Diesmal ist das anders. Deshalb ist auch sie verpflichtet, ab Montag nur noch geimpfte oder genesene Kunden in ihren Laden zu lassen. „Wie sollen wir das kontrollieren? Wir haben keine Kapazitäten, um jemanden für das Überprüfen der Nachweise abzustellen.“ Dass die Verantwortung auf kleine Händler wie sie abgewälzt wird, findet sie schwierig. Eine Wahl hat sie trotzdem nicht.

„Alles steht und fällt mit den Kunden“

Katja Thum arbeitet im Schreibwarengeschäft „C&M“ am Döbelner Niedermarkt. Dort ist man auf die 2G-Regel vorbereitet. „Alles steht und fällt mit den Kunden“, sagt sie. „Wir müssen abwarten, wie unsere Kunden reagieren.“ Katja Thum hofft auf Verständnis. Auch sie sagt: „Wir machen das nicht aus bösem Willen, wir haben einfach keine Wahl.“ Damit spricht sie vielen, wenn nicht gar allen Einzelhändlern in Döbeln aus der Seele. Sie müssen sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Daran führt kein Weg vorbei. Und noch etwas haben sie alle gemeinsam: Sie hoffen auf die Eigenverantwortung ihrer Kunden.

Von Stephanie Helm