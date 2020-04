Neue Delle in B 175 wird jetzt untersucht

Döbeln

Droht auf der neu gebauten B175 bei Döbeln-Ost eine Absenkung der Fahrbahn? Eine Bodenwelle hat sich bereits gebildet und das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat inzwischen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung reagiert. Reagiert hat das Amt jetzt auch auf die Nachfrage der DAZ zum Thema und bestätigt, dass im betreffenden Bereich Verformungen im Asphalt vorhanden sind. Die Untersuchung zu den Ursachen laufen zurzeit. Falls eine Mängelbeseitigung startet, werde es eine Information zu Bauzeit und Verkehrsraumeinschränkung geben.

Nicht geplant ist eine Weiterführung des als neuen Wirtschaftsweg entstandenen schmalen Weges Richtung Choren links neben der neuen Trasse, der quasi im Nirwana endet. „Der neue Wirtschaftsweg ist für die Erreichbarkeit der Grundstücke mit landwirtschaftlicher Nutzung erforderlich. Eine Weiterführung in Richtung Choren ist nicht vorgesehen“, heißt es aus dem Amt.

Und was ist mit dem Teil der alten Gakentrasse rechts neben der neuen Trasse, der als Wirtschaftsweg genutzt wird und ebenso mitten auf dem Feld endet? Auch dieser Weg, so das Lasuv, diene lediglich der Erreichbarkeit der Grundstücke und werde nicht in Richtung Roßwein fortgeführt. Gleiches gilt für die ehemalige Straßenanbindung nach Oberranschütz, die nur zum Wirtschaftsweg umgebaut wird.

Von daz