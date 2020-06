Neue Döbelner Brücke ist gespannt, aber am Ufer werden Probleme ausgebuddelt

Döbeln

Der Beton der neuen Muldenbrücke zwischen Schillerstraße und Sörmitzer Straße erfüllt alle geforderten Festigkeitswerte. Nach dem Betongang am 28. April, bei dem 1000 Kubikmeter Beton eingebaut wurden, ist die Brücke mittlerweile mit den riesigen Spannseilen gespannt worden und trägt sich damit selbst. Bis Ende des Jahres soll die Brücke fertig sein.

Die neue Brücke ist betoniert und gespannt. Quelle: Sven Bartsch

Doch die Arbeiten auf der Sörmitzer Uferseite kommen momentan schwer voran. Hier wird vor dem Betriebsgelände von Typofol die Umfahrung der Brücke gebaut. Dafür müssen im Untergrund allerlei Tiefbauarbeiten erledigt werden. Doch die stehen gerade unter keinen guten Stern. Denn es müssen viele Kabel und Leitungen im Untergrund umverlegt werden. Doch viele Rohre liegen nicht dort, wo sie laut den Lageplänen liegen sollten. Das kostet die Tiefbauer Zeit und Nerven.

Auch der Einbau eines riesigen unterirdischen Regenüberlaufbeckens aus Stahlbeton verzögert sich. Wegen Corona haben die beteiligten Lieferanten Schwierigkeiten, den vereinbarten Liefertermin zu halten.

Hintergrund: Die neue Muldequerung 5,4 Millionen Euro wird die neue 95 Meter lange und knapp zwölf Meter breite Brücke kosten. 4,7 Millionen Euro trägt der Freistaat Sachsen, 750 000 Euro kommen aus dem Döbelner Stadtsäckel. 300 000 Euro legen die Versorgungsunternehmen für die Umverlegung ihrer Kabel und Rohre dazu. Bis Ende 2020 soll die Brücke samt 175 Metern Lärmschutzwänden fertig sein. Die Oberbrücke, die aktuell am Tag 17 700 Fahrzeuge passieren, soll damit deutlich entlastet werden.

Sperrung an der Liebknecht-Straße

An einer anderen Stelle auf dieser Uferseite starten am Montag weitere Bauarbeiten. Vom 8. bis 12. Juni wird die Karl-Liebknecht-Straße auf Höhe Einmündung Oberranschützer Straße wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Auch an der Oberranschützer Straße finden im Zeitraum vom 15. bis 26. Juni 2020 an drei Straßeneinmündungen Bauarbeiten statt. Während der Arbeiten werden die betreffenden Bereiche jeweils für den Verkehr voll gesperrt. Die Arbeiten sind Bestandteil des Verkehrskonzeptes nach Fertigstellung der Brücke. Sie sollen die Verkehrsströme auf der Sörmitzer Uferseite lenken und einen Schleichverkehr über die Oberranschützer Straße nach Döbeln-Ost möglichst unattraktiv machen.

Auf der Sörmitzer Uferseite der neuen Brücke werden ab kommenden Montag Baumaßnahmen umgesetzt, die einen Schleichverkehr durch das Wohngebiet verhindern sollen. Quelle: Sven Bartsch

Hauptausschuss vergibt Auftrag

Erst am Donnerstagabend war dieser Auftrag im Gesamtwert von 71 000 Euro vom Hauptausschuss des Stadtrates an die Hoff Straßen- und Tiefbau GmbH aus Ostrau vergeben worden.

Geplant ist an der Einmündung der Karl-Liebknecht-Straße eine verkehrsberuhigte Zone zu schaffen. Zudem werden die drei Kreuzungen im Zuge der Oberranschützer Straße in der vorhandenen 30-er-Zone noch um Aufpflasterungen erweitert, um den Verkehr zu bremsten und eilige Autofahrer von einem Schleichverkehr in dieser Richtung abzuhalten. Teil des Konzeptes sind an einer Stelle die Verbreiterung des schmalen Fußweges. Aber auch die Parkordnung entlang der Straße vor dem Krankenhaus soll den Schleichverkehr künftig unattraktiv machen.

Der von der Brücke abfließende Verkehr soll über die Sörmitzer Straße zum Dresdner Platz und von da aus auf der Dresdner Straße in Richtung Döbeln-Ost rollen. Wer aus der Gegenrichtung auf die Brücke fahren möchte, muss über den Kreisverkehr und die Wappenhenschstraße auf die Sörmitzer Straße Richtung neuer Brücke fahren. An der Einmündung der Wappenhenschstraße auf die Sörmitzer Straße wird nun in Höhe der dortigen Garagen die Straße noch deutlich verbreitert.

Sandgrubenkonzept verworfen

In einem früheren Konzept zum Neubau der Brücke war für den abfließenden Verkehr mal eine neue Straße durch die ehemalige Sandgrube nach Döbeln-Ost angedacht und später aus Kostengründen wieder verworfen worden.

Die Straße durch die Sandgrube zur Anbindung der Schillerstraßenbrücke an die Dresdner Straße blieb nur eine Idee. Die Stadt Döbeln hatte vor ein paar Jahren untersuchen lassen, wie sich diese Straße auf die Verkehrsströme auswirken würde.

Das Ergebnis der Untersuchung: Die Sandgrubentrasse würde deutlich mehr Verkehr auf die neue Brücke Schillerstraße bringen. Ob das so gut ist, blieb offen.

„Bei der jetzigen Variante über die Sörmitzer Straße würde sich der Verkehr auf der Schillerstraßenbrücke und der Oberbrücke gleichmäßiger verteilen“, sagte damals Diplom-Ingenieur Andreas Mickel vom Ingenieurbüro VIC bei der Vorstellung der Untersuchung. Er konnte dies mit Zahlen belegen. Bei der Anbindung der neuen Brücke über die Wappenhenschstraße und den Dresdner Platz würden 11 500 Autos täglich über die Franz-Mehring-Straße, 7400 über die Schillerstraße und 8300 über die neue Brücke rollen.

Würde man die neue Straße durch die Sandgrube bauen, würden auf der Franz-Mehring-Straße 13 500 Fahrzeuge, 12 600 auf der Schillerstraße und 10 600 auf der neuen Brücke rollen. Das würde das Gleichgewicht zwischen den nördlichen (wie etwa der Ritterstraße) und den südlichen Straßen in Döbeln schon deutlich verschieben.

Neue Brücke seit 100 Jahren Thema

Seit 100 Jahren wird über diese neue Brücke in Döbeln geredet. Beim Bau des Gründerzeitviertels wurde extra dafür Platz gelassen. Seit Mai 2019 wird die neue Muldequerung zwischen Schillerstraße und Sörmitzer Straße tatsächlich gebaut. Zuvor war seit den 1990er Jahren um verschiedene Varianten der Brücke und der Straßenführung zum Teil heftig gestritten worden.

Kommentar: Noch kein ganz großer Wurf Nein, mit der neuen Muldenbrücke zwischen Schillerstraße und Sörmitzer Straße wird es keine Schnellstraße nach Döbeln-Ost geben. Ob Autofahrer künftig weiter die Oberbrücke nutzen oder die neue Brücke wird keine revolutionäre Zeitersparnis bringen. Wenn sich der Verkehr, wie jetzt prophezeit, nach dem Brückenbau gleichmäßiger auf beide Querungen verteilt, könnte es auf beiden Ruten entspannteren Verkehr geben. Fakt ist aber dennoch die neue Brücke samt zugehöriger Trassen übernimmt innerstädtischen Quell- und Zielverkehr und macht Döbelns innerstädtisches Verkehrsnetz havariesicherer und weniger störanfällig. Eine Schnellstraße entsteht dabei eben nicht. Die Verkehrslösung auf der östlichen Uferseite über die Sörmitzer Straße und den Dresdner Platz als Rechtsabbieger zur Hauptverkehrsader in Richtung Döbeln-Ost mag funktionieren. Aber attraktiv ist das noch nicht. Sonst müsste man ja einen zeitsparenden Schleichverkehr in die andere Richtung durchs beengte Wohngebiet nicht noch künstlich durch bauliche Eingriffe unattraktiv machen. Neue Brücke ist gespannt...

Von Thomas Sparrer