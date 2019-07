Döbeln

Ein drohender Rechtsstreit mit einer am Bau beteiligten Firma lähmt die Bauarbeiten an der neuen Sporthalle in Döbeln-Nord. Die im Herbst geplante Eröffnung des Neubaus verzögert sich dadurch voraussichtlich bis ins nächste Jahr.

Stadtpressesprecher Thomas Mettcher äußert sich recht zurückhaltend: „Derzeit besteht mit dem Unternehmen, das mit dem Fensterbau und dem Fassadenbau beauftragt wurde technischer Klärungsbedarf. Diese Probleme haben dazu geführt haben, dass Nachfolgegewerke in der Sporthalle in Zeitverzug kamen.“

Nach DAZ-Informationen streiten sich Bauleitung, Stadt und Fensterbaufirma um das Fensterband, das in der Decke der Sporthalle eingebaut wurde. Es geht dabei um in den Ausschreibungen geforderte spezielle Sicherheitsnachweise und Zertifikate. Haben die verwendeten Einbauteile diese Nachweise, ist der Streit mit ein paar Papieren beizulegen. Haben die Bauteile die Nachweise nicht, müssten sie wieder ausgebaut und durch die in der Ausschreibung geforderten ersetzt werden. Die Bauleiterin der Stadt scheint bei dem Thema unerbittlich. Verzichtet die Stadt als Bauherr auf solche Nachweise, könnte sie später selbst Probleme mit Versicherungs- oder Haftungsfragen in der öffentlich und für den Schulsport genutzten Sporthalle bekommen.

Wegen dem Streit waren etwa die Gerüste vom Fenstereinbau einige Zeit länger stehen geblieben. So konnten die Sportbodenbauer nicht ihre Arbeit beginnen. Jetzt wachsen diese Probleme im Zeitplan, weil weitere Folgegewerke betroffen sind. „Es sind Sommerferien. Viele dieser Nachfolgegewerke, die durch die Fensterbauprobleme nicht wie geplant ihre Arbeiten beginnen konnten, haben jetzt Terminprobleme, denn sie haben für die Sommerferien schon Aufträge an anderen Schulen angenommen, die nun auch in den Ferien abgearbeitet werden müssen“, schildert Thomas Mettcher.

„Wir versuchen laufend die Abläufe zu optimieren. Arbeiten im Foyer, im Mehrzweckraum und im Sozialtrakt der neuen Sporthalle werden vorgezogen“, ergänzt Döbelns Baudezernent Thomas Hanns. Dies alles reicht aber offenbar nicht, dass der Gesamtbauzeitenplan noch eingehalten werden kann. Erst in der vergangenen Woche haben die Verantwortlichen des städtischen Bauamtes, der Bauleitung und der Baufirmen beraten, um eine weitere Optimierung der Abläufe herbeizuführen. Die Bauunternehmen sagte dabei zu, alle Arbeiten, die möglich sind zu forcieren, um Zeit aufzuholen. Dazu zählen unter anderem auch die Arbeiten am Hallenboden.

„Die Klärung der Probleme mit dem Fensterbau- und Fassadenunternehmen befindet sich im Verfahren. Daher sind dazu im Moment keine näheren Informationen möglich“, sagt Thomas Hanns.

Geholpert hatte es auf der Baustelle auch schon zum Jahreswechsel. Weil die Zimmererarbeiten am Dachtragwerk bis Mitte Dezember dauerten, verzögerte sich die Dacheindeckung. So wurde die Halle über den Winter aufwendig eingehüllt, damit der Innenausbau trotzdem beginnen konnte. Mittlerweile waren unter anderem die Gewerke Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektroinstallation schon tätig.

Von Thomas Sparrer