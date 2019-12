Neue Döbelner Zweifeldhalle bald fertig – alte Sporthalle in Nord bleibt

Döbeln

In Döbelns Sporthallen kommt Bewegung. Die neue Zweifeldsporthalle wird im ersten Quartal 2020 fertig. Im Streit um die ohne Zertifikate eingebauten Fensterbänder tut sich etwas. Die Boxhalle des Döbelner Boxclubs in Döbeln-Ost wird in Karl-Heinz-Pohl-Boxhalle umbenannt. Damit wollen die Boxsportler die Verdienste ihres Ehrenpräsidenten, Boxsportlers und Organisators Karl-Heinz Pohl würdigen. Dank dessen unermüdlichen Engagements konnte die Heimstätte der Döbelner Boxer in Döbeln-Ost erst gebaut werden.

Applaus für eine Legende und einen großen Förderer des Boxsports in Döbeln. Jetzt wird die Boxhalle des Boxclubs Döbeln in Döbeln-Ost nach ihm benannt. Quelle: Sven Bartsch

Die alte Sporthalle in Döbeln-Nord, die beim Weihnachtsboxen des Döbelner Boxclubs am Wochenende aus allen Nähten, platzte soll nun auch eine Zukunft bekommen. Die kleinere und sanierungsbedürftige Sporthalle bleibt auch nach der Fertigstellung der neuen Zweifeldsporthalle in Döbeln-Nord für den Vereinssport noch einige Jahre in Betrieb. „Wir verhandeln mit Vereinen darüber,wie wir die bisherige Sporthalle in Döbeln-Nord künftig betreiben können“, sagt Michael Thürer, Sachgebietsleiter für Sport im Döbelner Rathaus.

Denn selbst mit der Inbetriebnahme der neu gebauten Zweifeld-Sporthalle hinter dem Schulzentrum reichen die Sporthallenkapazitäten für den Vereinssport in Döbeln noch nicht aus, um die kleinere bisherige Sporthalle außer Betrieb zu stellen. Außer Betrieb gestellt wird dagegen definitiv die alte Sporthalle an der Staupitzstraße.

Strittige Bauteile im Prüflabor

Die Inbetriebnahme der neu gebauten Zweifeldsporthalle in Döbeln-Nord ist derzeit gut ein Vierteljahr überfällig. Bauleitung, Stadt und Fensterbaufirma streiten um das Fensterband, das in der Decke der Sporthalle eingebaut wurde. Es geht dabei um in den Ausschreibungen geforderte spezielle Sicherheitsnachweise für Versicherungs- oder Haftungsfragen in der öffentlich und für den Schulsport genutzten Sporthalle. Um einen langwierigen Rechtsstreit zu vermeiden, der eine Fertigstellung der Sporthalle weiter deutlich verzögert, setzte die Stadt als Bauherr auf eine andere Taktik. Mit viel Aufwand ist es jetzt gelungen, Termine in einem Testlabor zu bekommen, um die nicht zertifizierten Bauteile aufwendigen Tests zu unterziehen und somit nachträglich zu zertifizieren. „Zu Beginn des Jahres rechnen wir mit den Testergebnissen“, sagt Döbelns Baudezernent Thomas Hanns. Zwischenzeitlich sind an der Halle 80 Prozent der Fassade fertig und im Inneren nur noch wenige Restarbeiten zu erledigen. Dennoch gibt sich der Dezernent im Rathaus beim Eröffnungstermin noch zurückhaltend.

So wird die neue Zweifachsporthalle in Döbeln-Nord nach der Fertigstellung aussehen. Quelle: ARGE BURUCKERBARNIKOL + thoma architekten

„Im Schulsport der Grundschule und der Oberschule Döbeln-Nord preisen wir die neue Halle mit dem neuen Schuljahr ab Ende August ein“, sagt Sport-Sachgebietsleiter Michael Thürer.

Von Thomas Sparrer