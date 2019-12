Neue Eleganz in kleiner Manufaktur

Roßwein

21 Jahre ist Jördis Senf jung. Fast genauso lange schon beschäftigt sich ihr Vater Jörg Senf mit der Weberei. In Roßwein betreibt die Familie nebenberuflich ein kleines Ladengeschäft in der Dresdner Straße, wo nicht nur zwei große Webstühle durch das Schaufenster zu sehen sind, sondern auch selbst entworfene und gewebte Textilien gekauft werden können. Vor allem Tücher und Schals wandern aus der kleinen Roßweiner „Hannes feine Manufaktur“ an die Hälse von Liebhabern hochwertiger Kleidungsstücke. Im Altkreis ist dieser kleine Betrieb einzigartig, und sachsenweit gibt es gerade noch eine Handvoll Handwerker, die die Flachweberei über das bloße Hobby hinaus betreiben.

Seit Jördis Senf vor drei Jahren begonnen hat, in Schneeberg an der Hochschule für angewandte Kunst Textil-Design zu studieren, hat sich die kleine Hobbyweberei endgültig auf den Weg in die Moderne gemacht. Dazu gehört nicht nur eine Neuausrichtung was das Produktdesign angeht. Der gesamte Auftritt des kleinen Unternehmens und die Vermarktung der handgewebten Textilien sind von schlichter Eleganz geprägt. Angefangen bei der eigenen Homepage über den Instagram-Account, Visitenkarten oder die kleinen Label, mit denen die fertigen Textilien abschließend bestückt werden – die Handschrift der angehenden Textildesignerin ist überall zu lesen.

Hochwertiges Material wird zu edlen Produkten

Mit Schafwolle aus dem Landwirtschaftsbetrieb seiner Schwiegereltern fing für Jörg Senf und seine Frau Diana damals alles an. Er, der sich als Autodidakt die alte Handwerkskunst des Flachwebens selbst beigebracht hat, stammt aus einer Familie, in der Textilien immer eine Rolle gespielt haben. In der Mühlstraße, später in der Dresdner und zuletzt bis 1997 wieder in der Mühlstraße haben seine Großeltern, später die Eltern ein Textilgeschäft betrieben. Seine Frau strickt, häkelt, näht – Jördis Senf ist inmitten dieser Leidenschaft für textiles Handwerken groß geworden. „Es hat zu Hause immer eine Rolle gespielt, alles stand zur freien Verfügung“, sagt sie. Stricken, Häkeln, Nähen bekommt sie früh beigebracht, während des Abiturs lernt sie Klöppeln. Bei ihrem Großonkel Helmut Senf, einem Künstler, der seiner Heimatstadt Roßwein unlängst eine zweiteilige Bodenplastik aus Stahl geschenkt hat, macht sie vor der Entscheidung fürs Studium ein künstlerisches Praktikum.

Ihr Weg in die Kunst war also vorgezeichnet. Doch die junge Roßweinerin will es etwas praktischer und ihre Wahl fällt dementsprechend auf die angewandte Kunst. Zu Hause, in der Werkstatt des Vaters hat sie alle Möglichkeiten, das im Studium Gelernte anzuwenden und zu vertiefen. Das kleine Familienunternehmen profitiert unmittelbar vom Studium der Tochter – eine Win-Win-Situation.

Der gemeinsame Weg hilft dabei, herauszufinden, wo die Reise hingehen soll. „Die Entwicklung unserer Website hat uns dabei geholfen, zu zeigen, wer wir sind und wo wir hinwollen“, sagt Jördis Senf. Die Familie beginnt, vermehrt mit hochwertigen Materialien zu arbeiten, und setzt auf schlichte Designs. Wo sich die „ Wollwerkstatt“ von Jörg und Diana Senf anfänglich an regionalen Bedürfnissen orientiert, mit dickem Garn und bunter Erscheinung gearbeitet hat, setzt „Hannes feine Manufaktur“ auf ein edles Erscheinungsbild. Individualität. Schlichte Eleganz. „Hannes feine Manufaktur“ – der Name ist seit jeher Jörg Senfs Spitzname in Anlehnung an den Namen seines Großvaters Johannes – webt jetzt vor allem mit Seide, Kaschmir, Alpaka und Mohair.

Rückbesinnung auf das Handwerk an sich

Bei der Entwicklung eines neuen Designs entscheidend ist für die Familie, das Material an sich so gut wie möglich wirken zu lassen. Mit einfachen, klaren Mustern, aus denen ein hochwertiges Gewebe entsteht, wollen sich Jörg und Jördis Senf von anderen abheben. Die traditionellen Grundbindungsarten sind wieder stärker in ihren Fokus gerückt, wobei es immer Ziel ist, eine materialgerechte Bindung zu entwickeln.

Diese Umorientierung hat etwas mit Rückbesinnung auf das eigentliche Handwerk zu tun. Aber auch damit, dass Kunden gefunden werden müssen, die ein hochwertiges, sprich, eher preisintensiveres Produkt kaufen wollen. Ein solcher Schal muss gut kombinierbar zu vielen Sachen sein. Lange tragbar. Kommt ein Design gut an, wird es wieder aufgelegt, vielleicht leicht abgeändert. Auftragsarbeiten werden in „Hannes feiner Manufaktur“ auch angenommen, allerdings selten. Lieber individualisieren Jördis und Jörg Senf bereits angelegte Designs noch einmal. Denn die Vorbereitungen für einen Schal sind genauso aufwändig und zeitintensiv wie der Webprozess an sich. Etwa dreieinhalb Stunden braucht Jörg Senf für einen knapp zwei Meter langen Schal, beispielsweise aus Alpakawolle, allein am Webstuhl. Die Kette, die dafür vorbereitend auf dem Webstuhl gespannt wird, kann für etwa acht Schals dieser Länge genutzt werden. Eine spezielle Kette ausschließlich für einen Schal zu spannen, würde das Endprodukt um ein Vielfaches teurer machen.

Auf der Suche nach besonderer Wolle mit edlem Ergebnis sind die Roßweiner Hobby-Weber jetzt auf Yakwolle gestoßen. „Das wird unser nächstes Experiment“, freut sich Jörg Senf. Yakrinder, die ausgewachsen die Größe eines Büffels haben, leben im tibetanischen Hochland und haben sehr feines Unterhaar. Dieses wird ausgekämmt und ergibt eine sehr weiche Wolle. Exklusiv wird diese auch, weil von einem Tier maximal sechs Kilo Wolle gewonnen werden, das ist sehr wenig. In einer Mischung mit Seide ergibt die Yakwolle ein weiches, glänzendes Ergebnis.

Den künstlerischen Prozess schützen

Für das neue Produkt einen Namen zu finden und es auf den Online-Kanälen in Szene zu setzen, wird wieder Jördis Senfs Aufgabe sein. An den Wochenenden ist die Studentin zu Hause in Roßwein, dann sitzt sie, je nachdem wie es ihre Zeit erlaubt, auch am Webstuhl, an ihrem eigenen. Genauso wie ihr Vater, für den das Weben nach der Arbeit als Friedhofsgärtner eine Art Meditation ist. In ihrem kleinen Ladenlokal, das einmal in der Woche für eine Stunde geöffnet hat, sind Roßweins Weber dann für alle zu sehen. Wahrgenommen wird „Hannes feine Manufaktur“ dank Website und Instagram-Kanal längst über die Grenzen der kleinen Stadt hinaus, auch, wenn die Roßweiner selbst das Kleinod tatsächlich auch zu schätzen wissen. „Sie kommen gern, gerade auch zum traditionellen offenen Atelier am vierten Advent“, sagt Jörg Senf. Für ihn wird die kleine Manufaktur eine wunderbare Nebenbeschäftigung bleiben, weil unter allem anderen der künstlerische Prozess wohl nur leiden würde. Wenn seine Tochter, die ihre Bachelorarbeit zur Paramentik schreiben und bis dahin noch die Technik der Teppichweberei lernen will, 2021 mit dem Studium fertig ist, möchte sie „Hannes feine Manufaktur“ auf jeden Fall treu bleiben – erst einmal nebenberuflich.

Von Manuela Engelmann-Bunk