Neue Friedensrichterin für Großweitzschen

Großweitzschen

Die Gemeinde Großweitzschen hat jetzt eine Friedensrichterin. Mit Josefine Tzschoppe bewarb sich neben dem bisherigen stellvertretenden Friedensrichter Thomas Malkowski eine zweite Kandidatin für das Amt. Über die gleich zwei Bewerber freut sich Hauptamtsleiterin Denise Lange: „Wir sehen wie es in anderen Kommunen laufen kann. Dort sucht man händeringend nach Leuten, die sich als Friedensrichter aufstellen lassen. Wir haben gleich zwei Bewerber. Dass wir solche engagierten Bürger in unserer Gemeinde haben, freut uns sehr.“ Eine Neuwahl wurde nötig nachdem Manfred Nestler, der das Amt des Friedensrichters in Großweitzschen mehr als 30 Jahre inne hatte, im Sommer dieses Jahres plötzlich verstarb.

In Vereinen der Gemeinde aktiv

Josefine Tzschoppe ist in der Gemeinde kein unbekanntes Gesicht. Die 33-Jährige ist nicht nur im Heimatverein aktiv, sondern auch beim Carneval Club der Muldenschiffer zu Westewitz. Mit ihrer Familie lebt sie in Zschepplitz. „Ich möchte mich lokal engagieren und helfen, wo ich kann“, sagt sie. Dass sie Konflikt- und Stresssituationen gut zu meistern weiß, hat auch damit zu tun, dass sie jeden Tag das Leben einer Mutter von drei Kindern wuppt. Wie sie das schafft? „Man muss gut organisiert sein“, sagt sie. CDU-Gemeinderätin Susann Munz wollte wissen, ob sie trotz ihrer Verbindungen zu den Vereinen und Menschen in der Region objektiv bleiben kann als Streitschlichterin. Doch Josefine Tzschoppe hat da keine Bedenken.

Malkowski legt Amt nieder

Ziemlich eindeutig entschieden sich die Gemeinderäte von Großweitzschen schließlich in einer geheimen Wahl für die 33-Jährige. Sie bekam acht Stimmen, Thomas Malkowski nur vier.

Thomas Malkowski traf derweil die Entscheidung, sein Amt als Stellvertreter niederzulegen. Das teilte er lvz.de auf Nachfrage mit. Fünf Jahre lang hatte er es inne, arbeitete eng mit Manfred Nestler zusammen. Die Aussicht, künftig zwei vollkommen neue Amtskollegen einzuarbeiten, brachte ihn zu der Entscheidung, die Segel zu streichen. „Das wird mir zu viel“, sagt Thomas Malkowski, der sich – auch in diesem Jahr – einem ganz anderen Unterfangen verschrieben hat. Mit seinem neu gegründeten Mühlenverein will er die Bockwindmühle in Strocken retten.

Die Gemeinde muss demnach schon bald zur Neuwahl des Stellvertreterpostens trommeln. Das ist dann aber eine Formalie, denn mit René Schlosser steht schon ein Kandidat in den Startlöchern. Er bewarb sich im Februar dieses Jahres schon um die Stelle, unterlag damals aber gegen Thomas Malkowski. Seitdem ist René Schlosser als Protokollant in der Großweitzschener Schiedsstelle aktiv. Jetzt könnte er als Stellvertreter nachrutschen.

Von Stephanie Helm