Neue Gebührenordnung für Harthas Friedhöfe

Hartha

Die Kirchgemeinde Hartha hat eine neue Gebührenordnung für ihre Friedhöfe verabschiedet. Das betrifft die Anlagen in Gersdorf, Schönerstädt, Seifersdorf, Wendishain, Großweitzschen, Mockritz und im Harthaer Stadtgebiet selbst. Seit letzter Woche ist die Gebührenordnung in Kraft. Die Menschen in Großweitzschen müssen sich ab sofort auf höhere Kosten einstellen.

„Alle paar Jahre überprüfen wir unsere Gebührenordnung. Mit Hilfe von entsprechenden Vorlagen erstellen wir Kalkulationen und legen anhand derer die neuen Gebühren fest“, sagt Pfarrerin Maria Beyer. Faktoren wie die Anzahl der Mitarbeiter, die Größe der Friedhöfe und die Anzahl der Grabstellen flößen in diese Berechnungen mit ein.

Höhere Kosten in Großweitzschen

Es sei das erklärte Ziel gewesen, die Gebühren aller Friedhöfe anzugleichen, sagt Pfarrerin Beyer. Wie zum Beispiel die Kosten für Urnen- und Sargbeisetzungen. Sie kosten jetzt auf allen Anlagen der Gemeinde gleich viel. Und auch die Friedhofsunterhaltungsgebühr hat die Kirche angepasst. Sie beträgt nun überall 20 Euro pro Jahr. Mit diesen Einnahmen finanziert die Gemeinde die Instandhaltung und Pflege Friedhöfe und Gräber. Die Änderung betrifft vor allem den Friedhof in Großweitzschen.

Bis jetzt mussten die Angehörigen von Verstorbenen dort nur 18 Euro im Jahr bezahlen. Durch einen angebotenen Rabatt für Frühzahler gar noch weniger. „Wer jeweils bis Ende April bezahlte, brauchte nur 16 Euro abgeben, weil die Kirche keinen Gebührenschein ausstellen musste. Den Rabatt haben wir jetzt abgeschafft. Die kirchliche Rechnungsprüfungsstelle hat gesagt, dass sie sonst den Haushaltsplan nicht richtig kalkulieren könne, da in der Gebührenordnung ja 18 Euro vermerkt waren“, sagt Maria Bayer.

Die Ansprüche sind gewachsen

Die gestiegenen Preise seien notwendig. Denn in den letzten Jahren habe die Gemeinde mehr Personal für die Pflege der Anlagen eingestellt. Das läge daran, dass sich weniger ehrenamtlicher Helfer anböten, als noch in der Vergangenheit. Aber auch, weil die Ansprüche an die Ordnung auf den Friedhöfen gewachsen sei. Jetzt habe immer jemand ein Auge darauf, sagt Pfarrerin Maria Beyer.

Früher mussten sich die Angehörigen eines Beerdigten selbst um die Pflege des Grabes kümmern oder eigens einen Dienstleister dafür engagieren. „Wir haben jetzt mehr Anstellungen, weil wir selber mehr Pflege anbieten, als zuvor. Wir tun das, damit die Menschen weiterhin die Friedhöfe in den Gemeinden nutzen können und wollen und nicht auf größere Anlagen zum Beispiel in Döbeln ausweichen müssen“, sagt Harthas Pfarrerin.

Von Tim Niklas Herholz