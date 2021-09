Neue Geldautomaten für Leisnig und Ostrau

Leisnig/Ostrau

Die Sparkasse Döbeln plant vom 24. September bis zum 8. Oktober eine Erneuerung der Geldautomaten in der Leisniger Filiale. Aufgrund dieser Umbauarbeiten bleibt der Selbstbedienungsbereich in dieser Zeit geschlossen. Die Filiale ist aber zu den bekannten Öffnungszeiten weiterhin geöffnet. Der Zugang erfolgt über den Seiteneingang an der Chemnitzer Straße, der jedoch aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht barrierefrei ist. In der Filiale stehen den Kunden folgende Services zur Verfügung: Bargeldservice am Schalter, Kundenberatung sowie Überweisungsterminal inklusive Kontoauszugsdrucker. Außerhalb der Öffnungszeiten können die Kunden ihre Überweisungen in den Briefkasten einwerfen. Diese werden in der Umbauzeit kostenfrei gebucht.

Sonderöffnungszeiten in Ostrau

Auch in der Ostrauer Filiale sind Umbauarbeiten notwendig. Vom 24. September bis 8. Oktober werden auch dort die Geldautomaten erneuert. Deswegen kann der Geldautomat in diesem Zeitraum nicht genutzt werden. Das Überweisungsterminal sowie der Kontoauszugsdrucker stehen aber uneingeschränkt zur Verfügung. Zu den Öffnungszeiten können Kunden über den Bargeldservice am Schalter Geld abheben. Zusätzlich bietet die Filiale über den Monatswechsel folgende Sonderöffnungszeiten an: Donnerstag, 30. September, 8:30 bis 11 Uhr sowie 14:30 bis 18 Uhr und Freitag, 1. Oktober, 8:30 bis 11 Uhr.

Von DAZ