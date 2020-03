Neue Gewerbeflächen und Schrottimmobilien in Döbeln im Blick

Döbeln

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) will Schrottimmobilien in der Stadt zum Thema machen. Auch bei der Suche nach neuen Gewerbeflächen gibt es einige Ansätze. Das sagte das Stadtoberhaupt am Mittwochabend bei der Mitgliederversammlung des Bundes der Selbstständigen in Döbeln. Die Unternehmer hatten ihn eingeladen, um ihm ein paar Fragen zu stellen und künftige Wege der Zusammenarbeit zu beraten. Wie geht es mit der Wirtschaftsförderung im Döbelner Rathaus weiter? Wo können mittelfristig in Döbeln neue Gewerbeflächen erschlossen werden? Einige Fragen hatten die Vereinsmitglieder ihm bereits vorab zugearbeitet.

Der 38-Jährige stellte sich zunächst scherzhaft als Oberbürgermeister im siebenten Monat vor. Denn sieben Monate Amtszeit hat er hinter sich. „Es macht mir sehr viel Freude und ich gehen jeden Tag gern ins Rathaus“, sagt er einleitend. Gleichzeitig macht er aber auch auf allen Themengebieten deutlich, dass der ehemalige Landtagsabgeordnete in seinem neuen Job im Rathaus angekommen ist. Dort ist er Chef von 290 Mitarbeitern (90 in der Kernverwaltung, 130 in Kindereinrichtungen und weitere in Bauhof und Schulen).

Neue Flächen im Fuchsloch

Die Stelle eines Wirtschaftsförderers im Rathaus will Liebhauser nicht wieder einrichten. Das Thema sei bei ihm und dem Technischen Dezernenten Thomas Hanns direkt angesiedelt. Aktuell sind die vorhandenen Gewerbegebiet in Döbeln gut ausgelastet. Kleinere Flächen könne die Stadt Interessenten aktuell noch anbieten. Augenmerk liege jetzt dafür zu sorgen, dass man auch mal größer Flächen von drei bis vier Hektar in petto habe. Es gebe dazu Überlegungen, das Gewerbegebiet an der Autobahnabfahrt Döbeln-Nord wieder anzufassen. Die besten Perspektiven für eine Erweiterung gebe es aktuell im Gewerbegebiet Fuchsloch in Mochau. „Wir müssen beim Thema Gewerbeansiedlungen auch gemeinsam mit den Nachbargemeinden denken, denn wir sind eine ganze Region Döbeln“, so Liebhauser.

Mit den Unternehmern möchte sich der Oberbürgermeister mindestens zweimal im Jahr treffen und Kontakt halten. Überlegt werde, wie man die einheimische Wirtschaft auf Ausschreibungen des Rathauses hinweisen kann.

Breites Thema nahm zudem die Frage der Parksituation in der Innenstadt ein. Handwerker und Dienstleister klagen über ein oft rigoroses Vorgehen der Ordnungsbediensteten gegen Liefer- und Handwerkerfahrzeuge.

Keine Sonderregeln beim Parken

Liebhauser lehnt Sonderparkgenehmigungen für Händler oder Handwerker ab. Die vorhandenen Parkplätze seien für die Kundenbindung in der Innenstadt wichtig. Es gebe für die Bediensteten des Ordnungsamtes keinen Leistungsdruck fürs Knöllchenverteilen, und es sei seit ein paar Wochen auch ein gewisses Mehr an Augenmaß spürbar. „Klar ist aber auch, dass mal kurz oft nicht 20 Minuten dauert, in denen niemand am Fahrzeug zu sehen ist“, schildert Liebhauser Beschwerden, die er sich näher angesehen hat und stellt sich vor seine Ordnungsamtsmitarbeiter. Keine Luft möchte er an die Regeln in der Fußgängerzone lassen. Es gebe Anlieferzeiten danach müssten sich Fußgänger und besonders Kinder darauf verlassen können, dass keine Autos einfahren.

Zahlen und Fakten Die Stadt Döbeln hatte am 31. Dezember 2019 23 944 Einwohner. Das ist ein Rückgang von 149 gegenüber 2018. Due Zuzüge nach Döbeln überwiegen mit 1169 die Wegzüge von Bürgern mit 1157 im Vorjahr. 178 beurkundeten Geburten standen 2019 im Döbelner Standesamt 339 Sterbefälle gegenüber. Hier liegt das größte Einwohnerdefizit. „Wir brauchen mehr Einwohnerzuwachs und vor allem mehr junge Familien“, sagt Oberbürgermeister Sven Liebhauser und begrüßte das neue Stadtmarketingkonzept und das angeschobene neue Eigenheimgebiet Walduferviertel. Die frühere Greinerbrücke in dem Bereich als Steg wieder aufzubauen, habe für die Stadt keine Priorität.

Von Thomas Sparrer