Niederstriegis

Am Sonnabend wird in Niederstriegis Großfeldfußball gespielt. Im Rahmen des 33. Dorf- und Vereinssportfestes der Grün-Weißen trifft der Gastgeber auf den SV Klinga-Ammelshain. Großfeldfußball in Niederstriegis? Wer jetzt meint, sich verhört zu haben, dem sei gesagt: Richtig gehört. Ab kommender Saison wird es in dem kleinen Verein eine Herrenmannschaft geben, die sich am Punktspielbetrieb beteiligen will und in der Kreisliga B starten wird.

Bisher wird der Niederstriegiser Verein vor allem mit Freizeitsport und Handball in Verbindung gebracht. Auch eine Volleyballabteilung gibt es. Mit den Festlichkeiten am kommenden Sonnabend werden sich die neuen Vereinsmitglieder vorstellen. Einer der Initiatoren ist Rene Giese, bisher Vereinsfußballer beim ESV Lok Döbeln. Er und einige seiner Mitspieler wollen die Lok verlassen – aus Gründen, zu denen er sich nicht näher äußern möchte. Da es sich aber um eine recht große Zahl an Spielern handelt und man grundsätzlich gern weiter zusammen das runde Leder jagen würde, machten sich die Lok-Spieler auf die Suche nach einem Verein, der sie als eigenständige Truppe aufnehmen würde. In Niederstriegis stieß man auf offene Ohren. Zwölf Lok-Spieler gehen zum SV Grün-Weiß, aus Westewitz kommt eine Handvoll dazu, auch aus Kiebitz und Kriebstein werden Spieler nach Niederstriegis wechseln.

Niederstriegiser Heimspiele in Roßwein

Vorerst wird es nur eine Männermannschaft geben, die von Thomas Koch, bislang Coach der zweiten Vertretung von Medizin Hochweitzschen, trainiert werden wird. Doch Rene Giese kann sich auch vorstellen, die neue Abteilung zukünftig etwas größer aufzuziehen und vielleicht auch im Nachwuchsbereich arbeiten zu lassen. Wo die Niederstriegiser Fußballer ihre Heimspiele ab kommender Saison austragen werden, steht auch schon fest: im Roßweiner Industriestadion, das gerade mit Geldern aus dem Hochwasserschadensbeseitigungsprogramm aufgehübscht wurde.

Die Gelder waren damals umgelenkt worden – aus Niederstriegis nach Roßwein. 2015 beschloss der Stadtrat, dass die Niederstriegiser Sportler zukünftig im Roßweiner Stadion trainieren sollen, weil in Niederstriegis selbst kein flutsicherer Platz für ein Stadion gefunden werden konnte. Das war die Voraussetzung dafür, dass die Gelder aus dem Fluthilfefonds überhaupt ins Roßweiner Stadion investiert werden konnten.

Für das bevorstehende Dorf- und Vereinssportfest mit der Schnapszahl gibt es ein umfangreiches sportliches Programm, das im Niederstriegiser Stadion abgespult wird.

Das Programm 11 bis 14.30 Uhr: Volleyball 11 Uhr: Freizeitfußball-Turnier 14.30 bis 16 Uhr: Kinderhandball 15 bis 16 Uhr: Sport und Spiel mit der Kita Striegiszwerge, Jugendfeuerwehr und dem Schützenverein 16 bis 19.30 Uhr: Handball-Mixed-Turnier 16 Uhr: Großfeldfußball Niederstriegis gegen Klinga-Ammelshain ab 16 Uhr: Ponyreiten 16 Uhr: Programm Kita Striegiszwerge 17 Uhr: Knüppelkuchen für Kinder 17 bis 19 Uhr: Bierdreikampf ab 20 Uhr: Tanz mit DJ Rocco und Kulturprogramm der „Funken’s Garde“ 22 Uhr: Romantik am Lagerfeuer

Von Manuela Engelmann-Bunk