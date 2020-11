Neue Grundschule Döbeln-Ost wird nächstes Jahr geplant

Döbeln

Die Stadtverwaltung will beim geplanten Neubau der Grundschule Döbeln-Ost auf dem neuen Schulcampus keine Zeit verlieren.

Damit die Planungsleistungen für den Grundschulneubau europaweit ausgeschrieben werden können, hat die Stadt ein Projektsteuerungsbüro beauftragt. Die haben jetzt die europaweiten Vergabeverfahren für die Objektplanung des neuen Schulgebäudes und der Freianlagen eingeleitet.

Vergabe im Frühjahr

Im Frühjahr könnten dann die ersten Planungsaufträge stufenweise beauftragt werden. Doch schon jetzt hatte der Hauptausschuss des Stadtrates dafür Geld als überplanmäßigen Ausgabe locker zu machen. Denn die HPM Projektmanagement GmbH aus Dresden betreut für die Stadt das aufwendige Verfahren. Dafür will die Stadt 40 000 Euro bereit legen. Doch weil es für 2021 noch keinen Haushaltplan gibt, musste der Hauptausschuss darauf einen Vorgriff genehmigen. Das taten Fraktionen im Hauptausschuss mehrheitlich, allerdings gegen die Stimmen von Wir für Döbeln und der AfD.

Für Dietmar Damm von Wir für Döbeln sei das Vorgehen die „falsche Reihenfolge“. „Wir gehen in Vorkasse, ohne zu wissen, was das ganze mal insgesamt kostet. Wir reden von über 20 Millionen Euro für das Gesamtprojekt in mehreren Etappen“, sagte Dietmar Damm und wollt erst eine Kostenschätzung haben. Zudem wollte er keinen Vorgriff auf den Doppelhaushalt 2021/22.

Fördermittelanträge werden 2021 gestellt

Regina Hlozek, zuständige Mitarbeiterin im Bauamt der Stadt, gab ihm zunächst recht: „Ja wir brauchen eine Kostenschätzung. Und genau die ist das Ergebnis der Leistungsphase 2, die wir jetzt planerisch beauftragten. Erst dadurch und dass wir neben den Objektplanern auch Heizungs, Lüftungs- Sanitär und Elektroplaner frühzeitig einbeziehen, bekommen wir eine belastbare Kostenschätzung“, erklärt sie.

Die Kostenschätzung ist dann auch die Grundlage für die Stadt, um im kommenden Jahr die Fördermittelanträge für den Grundschulneubau zu stellen.

„Wenn wir die 40 000 Euro für die Projektbetreuung erst nach der Debatte um den Haushalt 2021/22 freigeben, können wir die Förderanträge im nächsten Jahr nicht stellen und verlieren viel Zeit. Peter Draßdo ( FDP/Freie Wähler) drängte: „Wir sollten den Schulbau vorantreiben. Schließlich haben wir einen Zusage, dass wir ihn mit 60 Prozent gefördert bekommen.“

Seit 17. September ist klar, wie der neue Schulcampus in Döbeln-Ost aussehen soll. Am 2. Januar gab es im Rat den Grundsatzbeschluss, die Grundschule Döbeln-Ost neu zu bauen und danach auch die Förderschule vom Schlossberg auf dem riesigen Areal an der Dresdner Straße in Döbeln-Ost anzusiedeln. Vier Architekturbüros machten sich in Zeichnungen und Modellen Gedanken, wie das Grundstück am besten bebaut werden soll. Der Rat kürte den Siegerentwurf, der nun umgesetzt werden soll.

Im nächsten Doppelhaushalt der Stadt Döbeln für die Jahre 2021 und 2022 werden zunächst eine knappe Million Euro für die Planung des Neubaus der Grundschule in Döbeln-Ost eingestellt.

Von Thomas Sparrer