Neue Halle für Papier aus Kriebethal wächst in Waldheim

Die Waldheimer Speditionsgesellschaft (WSG) investiert kräftig in ihren Standort an der Hauptstraße in Richzenhain. Und mittlerweile ist schon deutlich sichtbar, was hier in die Höhe wächst: Eine neue Kalthalle als Lager für die Produkte der Wepa-Papierfabrik in Kriebethal. Deren Logistikpartner ist die WSG. Die Wepa wiederum erweitert ihre Produktion. Also ist auch mehr Lagerfläche notwendig.

Kalthalle heißt aber nicht, dass völlig auf Dämmung verzichtet wird. André Baldauf, geschäftsführender Gesellschafter der WSG, erläutert: „Wir müssen das Gebäude dämmen, um zu verhindern, dass sich Kondenswasser bildet. Das wiederum könnte die Ware beschädigen.“ Ein weiterer Effekt dieser Dämmung ist der Lärmschutz. „Wir sind hier im Mischgebiet. Der Krach soll sich in Grenzen halten“, sagt André Baldauf mit Blick auf die Nachbarschaft, die in Ein -und Mehrfamilienhäusern lebt. Diese ist gewachsen. Vor fünf Jahren hatte die Stadt mit dem Bebauungsplan „Am Alten Sägewerk“ Baurecht für fünf neue Einfamilienhäuser geschaffen.

Einst für Eigenheime gedacht

Um Bauland für Eigenheime zu vermarkten, hatte die WSG vor 15 Jahren mal die Fläche, auf der jetzt die neue Halle wächst, gekauft. Aber daraus wurde nichts. Und nun kommt es André Baladauf so vor, dass dies genau so sein sollte. Denn so gab es genügend Platz für die neue Halle. Diese kostet rund zwei Millionen Euro und soll bis Oktober fertig sein. „Wir hoffen, dass wir bereits Ende September hier rein können.“

Der Lärmschutz war bereits Thema im B-Plan-Verfahren zum Eigenheimstandort. Die Immissionsschutzbehörde des Landkreises hielt es bei der Anhörung zum Bebauungsplan für notwendig, auf den Lärmschutz hinzuweisen. Also hat das Planungsbüro noch ein Schallgutachten eingeholt. 45 Dezibel beträgt der Schalldruck demnach nachts. Fazit des Planers: „Die Grenzwerte werden eingehalten.“ Zum Be -und Entladen nimmt die WSG Elektrostapler. Dies alles geschieht an der Seite der neuen Halle, die zu den bestehenden Betriebsgebäuden zeigt. Hier entsteht eine Lade-Rampe.

Widriges Bauland

Das Bauen auf dem abschüssigen Gelände war gar nicht so einfach. So war bereits die Regulierung des Baufeldes aufwendig. Auf etwa 50 Metern betrug das Gefälle mitunter drei Meter. Mit der Baufirma Goldbeck hat die WSG einen Spezialisten für den Hallenbau engagiert und sich dabei auf die guten Erfahrungen bei vorangegangen Bauprojekten besonnen. Goldbeck errichtet die neue Halle in Skelettbauweise. Stahlbetonpfeiler tragen das Dach. Der Bau bekommt ein Blechkleid.

