Neue Hoffnung für Roßweins Waldkindergarten?

Roßweins Waldkindergarten hat geschlossen. Das Alleinstellungsmerkmal der Stadt hatte nach 13 Jahren naturnaher und alternativer Betreuung nicht zuletzt aufgrund fehlender Anmeldungen aufgegeben werden müssen. Endgültig aber sollte das Konzept nicht ad acta gelegt werden, betonte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) im vergangenen Jahr und stellte für spätestens 2021 eine neue Gruppe in Aussicht. Jetzt hat die seit Herbst 2020 aus verschiedenen Gründen herrschende Perspektivlosigkeit für die spezielle Gruppe der Kita Bussibär in der Gersdorfer Straße möglicherweise ein Ende.

Handlungsbedarf: In Roßwein fehlen Kita-Plätze

Der Bussibär ist in einer alten Villa unterhalb des Hartenbergs untergebracht. Für das Gebäude hat sich die Stadt als Betreiber der Kita an Sicherheitsauflagen zu halten, die sich auch aus den aktuellen Brandschutzvorschriften ergeben. Genau die erfüllt die Villa aktuell nicht.

Außerdem benötigt Roßwein laut Kindergarten-Bedarfsplan 15 neue Plätze. Die gilt es, in der Stadt zu schaffen. Weil die alte Villa kein Zweckbau ist und in der Zukunft eventuell immer wieder Kosten auf die Kommune zukommen, um immer wieder neuen Auflagen nachzukommen, war mit dem Gedanken gespielt worden, für den Bussibär ein neues Objekt an anderer Stelle in der Stadt zu errichten. Einen Zweckbau, der von vorn herein alle erforderlichen Bedingungen erfüllt.

Abgesehen davon, dass diese Variante wahrscheinlich das sofortige Aus für das Waldkindergarten-Konzept bedeutet hätte, weil die jetzt gegebene Nähe zum Hartenberg-Wald dann hinfällig gewesen wäre: Die Lage der Villa mit großzügigem Außengelände ist auch für Eltern und Erzieher der Kita ein Plus.

Vorerst kein Kindergarten-Neubau in Sicht

Sie können jetzt erst einmal aufatmen. Denn neu bauen wird die Stadt vorerst nicht. Erstens weil es aktuell an einem geeigneten Grundstück fehlt. Und zweitens, weil die entsprechende Bedarfsmeldung der Stadt beim Landkreis – um Fördermittel für den Neubau beantragen zu dürfen – abgelehnt wurde. Parallel dazu hatte Roßwein aber auch eine Bedarfsmeldung für die Brandschutzsanierung der Villa Bussibär eingereicht.

Die ist erforderlich, um den Kindergartenbetrieb aufrecht erhalten zu können. Und für die gab es die Zusage – die Stadt kann also mit den Fördermitteln rechnen. Das sind insgesamt 90 Prozent der Kosten, die sich auf rund zwei Millionen Euro belaufen werden. Dafür fließen rund 1,7 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm und knapp 170 000 Euro gibt der Landkreis dazu. Dieses Geld ist aber nicht nur für die Brandschutzsanierung gedacht, sondern gleichzeitig auch für einen Ersatzneubau, mit dem Platz für 30 Kita- und Krippenkinder entsteht.

Platz entsteht damit auch für die Waldkindergartengruppe. Deren Zimmer im Keller der Villa – der erforderliche Anlaufpunkt für die ansonsten auf dem Hartenberg befindliche Außengruppe – sei sowieso nur eine befristete Lösung gewesen. Mit dem Anbau kann auch dieses Problem gelöst werden.

Fördermittel sind zwölf Jahre zweckgebunden

Die Stadt hat ein enges Zeitfenster für die Brandschutzsanierung. Auch wenn jetzt erst einmal der Fördermittelantrag gestellt werden muss und dann das Ausschreibungsprozedere gestartet werden kann – losgehen soll es laut Hauptamtsleiterin Michaela Neubert noch in diesem Jahr. Die Fördermittel sind übrigens zweckgebunden für zwölf Jahre. Das bedeutet, dass die Villa in der Gersdorfer Straße mindestens so lange wohl noch Kindertagesstätte sein wird.

