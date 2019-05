Döbeln

Die Tage der Medienbrücke über die Flutmulde zwischen den Stadtwerken und dem Steigerhausplatz sind gezählt. Die Stadtwerke Döbeln schaffen gerade die Voraussetzung für den Abriss der Brücke über die aktuell Mittelspannungsleitungen, Niederspannungsleitrungen und eine Mitteldruck-Gasleitung das Gewässer queren. Künftig werden alle diese Medien in einem Düker bis zu 17 Meter unter dem Flussbett entlanggeführt.

Spezialisten bohren unter dem Fluss

Bis vergangene Woche bohrten Spezialisten einer Hallenser Firma mit einem hartmetallbewehrten Bohrer unter dem Fluss bis ans andere Ufer und zogen an Ketten Leerrohre hinter sich her. Sechs Wochen dauerte die Prozedur. Die drei Bohrungen enden in einer Grube auf dem Steigerhausplatz, 130 Meter vom Startloch auf dem Stadtwerkegelände entfernt. Dazwischen musste der Bohrer ziemlich genau zwischen extra gebauten Aussparungen in den Bohrpfahlwänden aus Beton hindurchgeführt werden.

Allein für die Mittelspannungs- und Niederspannungskabel waren jeweils drei Leerrohre nötig. In die wird die Elektrofirma Bauer aus Döbeln nun die Elektrokabel einziehen. Insgesamt waren drei Bohrungen, je eine für die Gasleitung, die Mittelspannungs- und die Niederspannungsleitungen notwendig.

Die alte Medienbrücke am Steigerhausplatz wird bald überflüssig sein. Quelle: Sven Bartsch

Aktuell wird vom nach der Flut 2013 höher gelegten Trafoblock auf dem Stadtwerkegelände bis zum Kopfloch geschachtet. Bis zum Stadtfest soll auch noch die neue Gasleitung bis zum Startloch neu eingebuddelt sein. Denn beim großen Familienfest am 15. Juni soll der Hof des Versorgungsunternehmens wieder nutzbar sein. Parallel wurde auf dem Steigerhausplatz die Trafostation höher gelegt. Hier werden die neuen Leitungen eingebunden. In der Nähe befindet sich auch die Anbindung für die Gasleitung.

Medienbrücke nach Flut von 2002 neu errichtet

Die neuen Gasrohre wurden vor dem Verlegen unter dem Fluss erst aus zwölf Meter langen Stücken auf dem Steigerhausplatz zusammengeschweißt. Danach wurden die Gasleitungen direkt am Bohrkopf unter dem Fluss hindurchgezogen. „Das geht nur mit den Gasrohren. Stromleitungen machen eine solche Prozedur nicht mit. Deshalb kommen hier Leerrohre zum Einsatz“, erklärt Ulf Vetter, Energie-Ingenieur bei den Stadtwerken. Gemeinsam mit Mirko Lößner, Netzmeister Strom, und Christoph Pickhardt, Netzmeister Gas bei den Stadtwerken, verantwortet er das Projekt. Die Medienbrücke über die Flutmulde war im Herbst 2002 neu errichtet worden. Die Jahrhundertflut 2002 hat die Vorgängerbrücke weggerissen. Das Hochwasser 2013 überstand die Brücke. Doch nun ist sie der Verbreiterung der Flutmulde im Wege. Am Steigerhausplatz wird das Flussbett etwas weiter in Richtung Kino verlegt. Die Medienbrücke würde nicht mehr bis zum anderen Ufer reichen.

„Die Arbeiten sind Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes“

Einen Kilometer neue Mittelspannungsleitungen, sowie komplett neue Niederspannungskabel und Hausanschlüsse mussten die Döbelner Stadtwerke genau vor einem Jahr auch in der Döbelner Zwingerstraße verlegen. Denn die Kabel lagen hinter den Häusern am Ufer der Flutmulde, da wo diese verbreitert wurde. Die Stadtwerke mussten ihre Kabel und Leitungen aus dem Baufeld der Landestalsperrenverwaltung (LTV) bringen, damit die LTV ihre Betonbohrpfahlwände in den Boden rammen konnte. Die gesamten Niederspannungsleitungen der Stadtwerke wurden entlang der Zwingerstraße zwischen Breiter Straße und Tümmlersteg neu in den Gehweg verlegt. Später überqueren die Niederspannungskabel der Stadtwerke übrigens an dieser Stelle wieder unterhalb der neuen Brücke in der Straße des Frieden den Mulde-Flutgraben. Das Versorgungsunternehmen machte dort, wie jetzt aktuell am Steigerhausplatz im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung das Baufeld für den Bau der Hochwasserschutzanlagen frei. „Die Arbeiten sind Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle.

Von Thomas Sparrer