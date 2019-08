Hartha

Ein frischer Wind weht am Martin-Luther-Gymnasium: Die Schule kann mit Heike Geißler nicht nur eine neue Schulleiterin begrüßen, sondern auch vier neue Lehrer, die das Kollegium fortan unterstützen.

Bevor Geißler in der ersten Ferienwoche in Hartha eine Übergabe bekam, wurde sie selbst am Döbelner Lessing-Gymnasium verabschiedet. „Ich habe mir gedacht: Mit 50 Jahren muss man neue Wege gehen“, erzählt Geißler. In Döbeln war sie selbst Schülerin, dann Referendarin, Lehrerin und schließlich stellvertretende Schulleiterin. Insgesamt 26 Jahre hat sie am Lessing-Gymnasium verbracht.

Kontakte zur Wirtschaft knüpfen

Von ihrem neuen Kollegium wurde sie bereits sehr gut aufgenommen. „Ich fühle mich wohl und bin zuversichtlich, dass es hier gut läuft“, sagt die Schulleiterin. Vier ihrer neuen Kollegen sind selbst ganz frisch am Gymnasium. Kati Hacker unterrichtet Bio und Chemie, Florian Windler Geschichte und Bio, Frederik Ringsleben Informatik sowie Technik und Computer, Sebastian May Mathe und Informatik. Weiterhin wird Referendar Roy Meingast seinen Vorbereitungsdienst mit den Fächern Bio und Sport am MLG beginnen.

Zunächst möchte Geißler die bestehenden Projekte weiterentwickeln und ihre 50 neuen Kollegen richtig kennen lernen. Das Knüpfen von Netzwerken sei ihr zudem wichtig „Mir ist es ein Anliegen, dass die Schüler in der Region bleiben“, so Geißler. Deshalb möchte sie einen engeren Kontakt zu den Unternehmen in und um Hartha herstellen.

Mitwirkungsseminar für Schüler

Klassensprecher und weitere Verantwortliche der Schülerschaft dürfen sich auf das Mitwirkungsseminar freuen, das Geißler organisiert hat. Die Schüler werden geschult, damit sie die Erwartungen und Rechte als Mitglieder des Schülerrates kennen lernen. „So wollen wir die Schüler erziehen, sie sollen mitbestimmen können“, sagt sie.

Von Nicole Grziwa