Lüttewitz/Zschaitz

Im September noch saß Andreas Beckert in seiner Bibliothek in Lüttewitz. Damals war er auf der Suche nach einer Nachfolge, in deren Hände er seine Lesestube geben könne. Er leitete die kleine Bibliothek 28 Jahre lang. Ende vergangenen Jahres war es soweit. Andreas Beckert nahm Abschied, schloss die spröde Holztür ein letztes Mal auf und übergab dann die Schlüssel an zwei Frauen. Denn er hat sie gefunden: eine Nachfolge für seine Leidenschaft.

Anja Barkawitz und Kristin Kunze leiten seit diesem Jahr die Bibliothek in Lüttewitz. Die beiden Frauen meldeten sich unabhängig voneinander bei der Gemeinde. Beide wollten nicht, dass die Bibliothek geschlossen werden muss. „Es wäre schade gewesen, wenn ein weiteres Stück kulturelles Leben in der Gemeinde verschwindet“, sagt Anja Barkawitz. Die 56-Jährige wohnt in Zschörnewitz in der Gemeinde Großweitzschen. Auch wenn sie nicht hier lebt – mit Zschaitz fühlt sie sich verbunden. Ihr Mann ist hier der Bürgermeister, sie die First-Lady der Gemeinde Zschaitz-Ottewig. Immo Barkawitz wird zum Ende des Jahres abdanken, dann sorgt seine Frau dafür, dass die Verbindung nach Zschaitz bestehen bleibt.

Einst selbst Bücher ausgeliehen

An ihrer Seite ist Kristin Kunze. Mit ihrer Familie lebt sie in Möbertitz. Ging sie einst selbst in Lüttewitz zur Schule, arbeitet die 38-Jährige heute als Erzieherin in der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ im selben Gebäude. „In der Bibliothek habe ich noch selbst Bücher ausgeliehen“, erinnert sie sich. So schließt sich der Kreis, denn jetzt ist sie es, die – gemeinsam mit Anja Barkawitz – die Bücherei in dem kleinen Ort weiterführen wird.

Gemütlich soll es werden

In den vergangenen drei Wochen hat sich viel getan in der Lesestube. Die beiden Frauen haben Möbel gerückt, Bücher gesichtet und neu geordnet. Sie haben eine Leseecke für die kleinen Leser eingerichtet, an den Fenstern hängen Girlanden aus alten Buchseiten. Wenn es nach ihnen geht, soll hier noch mehr passieren. „Wir würden gern die Wände streichen, vielleicht einen neuen Boden verlegen und eine kleine Sitzecke zum Schmökern einrichten“, sagt Kristin Kunze. Gemütlich soll es werden und die Leute, die den Weg nach Lüttewitz finden, zum Verweilen einladen.

Kleine Leser begeistern

Die ersten beiden Male, in denen die Bibliothek unter neuer Leitung öffnete, kamen viele Leser vorbei. Und Anja Barkawitz und Kristin Kunze wollen noch mehr von ihnen für sich gewinnen. Vor allem die jungen Leser sollen in Lüttewitz ein Lese-Zuhause finden. Neue Kinderbücher sollen einziehen, der Fundus an Familienspielen aufgestockt werden. Wenn sie Sponsoren dafür finden, könnte vielleicht schon bald eine Tonie-Box einziehen oder das Tiptoi-System in den Regalen liegen. Auch der Kontakt zu Kindergarten und Hort soll weiter bestehen bleiben. Dafür wollen die neuen Leiterinnen die Lesekisten wiederbeleben, die regelmäßig mit frischem Lesestoff den kurzen Weg über die Straße in die Einrichtung finden sollen.

Kristin Kunze (links) und Anja Barkawitz sind die neuen Leiterinnen der kleinen Bibliothek in Lüttewitz. Quelle: Sven Bartsch

Die beiden Frauen wollen die Bibliothek in Lüttewitz zu neuem Leben erwecken. Sie soll mehr sein als nur ein Ort, an dem man Bücher ausleihen kann. Es soll ein Ort werden, an dem die Menschen miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen können. Dafür gehen Anja Barkawitz und Kristin Kunze jetzt die ersten Schritte. Sie haben Wunschlisten zusammen gestellt – mit Büchern, die sie gern in den alten Regalen in Lüttewitz stehen haben würden.

Buchlesungen und Bastelnachmittage

Der erste Büchertausch mit der Kreisergänzungsbibliothek in Hainichen steht erst bevor. Mehr als 700 Titel haben sie schon jetzt im Bestand. Die einzelnen Abläufe sind noch neu für die beiden Frauen. Stück für Stück wollen sie sich mit allem vertraut machen. Währenddessen schmieden sie weiter Pläne. „Wir könnten uns vorstellen, auch Veranstaltungen zu organisieren“, sagt Anja Barkawitz. Bastelnachmittage oder Buchlesungen zum Beispiel. Einen ersten Kandidaten, der Geschichten zum Besten gibt, hätten sie schon: Bürgermeister Immo Barkawitz.

Alte Traditionen fortführen

Jeden Dienstag, von 16 bis 17 Uhr, schließen die neuen Bibliotheksleiterinnen nun gemeinsam die Tür zur Lesestube auf. Je nachdem, was die Zeit bringt und wie die Bürger das Angebot annehmen, wollen sie länger und vielleicht an einem zusätzlichen Tag öffnen. Für Hinweise und Anregungen sind die beiden Frauen dankbar. Jederzeit können sich die Bürger an sie wenden. Im Amtsblatt der Gemeinde haben sie ihre Kontaktdaten veröffentlicht. So können sich auch die Bürger melden, die nicht mehr gut zu Fuß sind und den Weg nach Lüttewitz nicht mehr bewältigen können. „Dann bringen wir die Bücher auch zu den Leuten nach Hause“, sagt Kristin Kunze. Damit führen die beiden Frauen eine Tradition fort, die einst Andreas Beckert ins Leben rief.

Von Stephanie Helm